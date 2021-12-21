Kenan Koçak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak mı? Kendisi açıkladı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başına geçeceği öne sürülen A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak iddiaları değerlendirdi.

Fanatik'e konuşan genç teknik direktör Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa bir süre içerisinde gerekli açıklamayı yapacağını ifade etti.

Kenan Koçak ne söyledi?

Stefan Kuntz ile birlikte göreve gelen ve Alman hocayla birlikte ortak bir hedef çerçevesinde hareket ettiklerinin altını çizen Koçak, Beşiktaş derbisinde Ali Koç ile birlikte çekilen görüntüsünü de değerlendirdi:

"Ali Koç'un Fenerbahçe maçında hem hocamız Kuntz hem de benim yanıma gelmesi gayet normal, bizim Milli Takımlar için bir hedefimiz var ona konsantreyiz.

"Konuyla ilgili gerekli açıklamayı kısa bir süre içerisinde TFF yapacak. Stadyumda fırsat buldukça maç izliyoruz. Şimdi de Adana Demirspor-Galatasaray maçını izleyeceğiz"

Kenan Koçak kimdir?

Antrenörlük eğitimini Almanya'da alan 40 yaşındaki Kenan Koçak daha önce Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen ve Hannover 96'da görev yapmıştı.

2020-2021 sezonunu Hannover'da tamamlayan Koçak sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

Stefan Kunt ile birlikte A Milli Takım'da çalışmaya başlayan Koçak'ın Fenerbahçe yönetimiyle takımın başına geçmek için görüştüğü öne sürülmüştü.

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