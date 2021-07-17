Yıldız santrfor Trabzonspor'u reddetti, Fenerbahçe'ye geliyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'a olumsuz cevap veren yıldız oyuncunun transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı çalışmalarla sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana dek kadrosunu Steven Caulker ve Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bir santrfor transferi için daha temaslarını sürdürürken, gündeme gelen son isim Parma'nın santrforu Andreas Cornelius oldu.

Andreas #Cornelius will leave #Parma this summer. #Fenerbahce have re-opened talks with his agents to sign the danish striker. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Serie A'da geçtiğimiz sezon oldukça kötü bir grafik çizen ve lige veda eden Parma'dan ayrılma kararı alan Danimarkalı oyuncu menajeri aracılığıyla Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun birkaç hafta önce Trabzonspor'u ise reddettiği belirtildi.

EURO 2020'de de oynadı

Parma ile 2024'e dek sözleşmesi bulunan Cornelius, geride bıraktığımız sezonda Serie A'da forma giydiği 29 maçta 1 gol ve 4 asistle mücadele etmişti. Parma formasıyla ilk sezonunda göz kamaştıran bir performans ortaya koyan Danimarkalı yıldız 2019-2020 sezonunu ise 26 maçta 12 golle tamamlamayı başarmıştı.

Daha önce Atalanta, Bordeaux ve Kopenhag formaları da giyen 1.93 boyundaki santrfor EURO 2020'de ülkesinin formasını da giymişti. Danimarka ile dört maçta şans bulan Cornelius bu maçların tamamında oyuna sonradan dahil olurken, 61 dakika sahada kalmıştı.

Kadrosunda Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi gibi golcüler bulunan Fenerbahçe'de Cornelius'un takıma katılması halinde bu isimlerden biriyle yolların ayrılması bekleniyor.

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