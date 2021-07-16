Kadroda ciddi bir dönüşüm yapmayı amaçlayan Pep Guardiola, Raheem Sterling ve Riyah Mahrez’i gözden çıkardı.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, İngiltere milli takımının iki yıldızı Harry Kane ve Jack Grealish’i transfer etmek istiyor.

Tottenham, City'nin Kane için yaptığı 100 milyon sterlin değerindeki teklifi reddetmişti.

Kane ve Grealish için City’nin kasasından çıkacak para 200 milyon sterlin’i aşabilir. Dolayısıyla City’nin bu transferleri gerçekleştirebilmek için önce bazı oyuncuları elden çıkartarak transfer bütçesi yaratması gerekiyor.

Sterling gözden düştü

The Athletic’te yer alan habere göre; Guardiola’nın öncelikli olarak satış listesine koyduğu iki isim Raheem Sterling ve Riyad Mahrez.

Sterling, İngiltere formasıyla Euro 2020’yi iyi geçirse de, geride bıraktığımız 2020/21 sezonunda Manchester City’de beklentilerin altında kalan bir performans sergilemişti.

Önceki üç sezonda Premier Lig’de sırasıyla 18, 17 ve 20 gol atan Sterling, geçen sezon ise sadece 10 gol kaydedebildi.

Henüz 26 yaşında olan Sterling fiziksel olarak zirve yıllarını geçirmeye devam ediyor. Ancak Guardiola’nın Sterling’i artık ilk 11’in vazgeçilmez bir oyuncusu olarak görmediği ve yıldız oyuncunun Etihad’daki durumdan memnun olmadığı belirtildi.

City, sözleşmesi iki yıl sonra sona erecek olan Sterling’in satışından ciddi bir gelir elde edebilir. Henüz City ile kontrat yenileyeceğine dair bir işaret vermeyen Sterling için doğru teklif geldiği takdirde oyuncunun takımdan ayrılması olası.

Jesus'a talip var

Riyad Mahrez’in de tıpkı Sterling gibi iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fakat Cezayirli oyuncu Sterling’den dört yaş büyük. Mahrez, yaşı ve takımdaki rolü dikkate alındığında, daha kolay vazgeçilebilecek bir parça gibi gözüküyor.

Bu ikilinin yanı sıra Gabriel Jesus’un adı da takımdan ayrılabilecekler listesinde yer alıyor. Brezilyalı golcüyle Juventus’un ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Juventus, 24 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama yolunu da seçebilir.

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