Beşiktaş'a komple hücumcu: Alex Teixeira gelecek hafta İstanbul’da

Beşiktaş’ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Alex Teixeira kısa süre içinde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş, son olarak Çin'in Jiangsu ekibinde forma giyen Alex Teixeira ile el sıkıştı. Brezilyalı oyuncu uzun süredir siyah beyazlıların transfer listesinde yer alıyordu.

İki taraf arasında daha önce yapılan görüşmelerde oyuncu 2.2 milyon euro yıllık ücret ve imza bedeli talep etmiş, Beşiktaş yönetiminin imza bedeli ödemek istememesi nedeniyle bir pürüz meydana gelmişti.

Alex Teixeira ihtimalinin belirmesiyle büyük heyecan yaşayan siyah beyazlı taraftarlar, forma lansmanında Başkan Ahmet Nur Çebi’ye ve takımın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza’ya çağrıda bulundu.

Bu çağrıyla harekete geçen yönetim, transferi sonuçlandırmak için Alex Teixeira bir kez daha masaya oturdu ve bu kez şartlarda uzlaşma sağladı.

Görüşme öncesinde Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın, Alex Teixeira konusunda bir toplantı yapmış, Sergen Yalçın, Brezilyalı oyuncunun transferi için yönetime onay vermişti.

Tecrübe faktörü

Bu sezon Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ın transfer listesindeki isimlerde aradığı en önemli kriterlerden biri Şampiyonlar Ligi tecrübesi.

Shakhtar formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 41 maça çıkan Teixeira, bu yönüyle Beşiktaş için biçilmiş kaftan.

Beşiktaş ile iki yıllık sözleşme imzalaması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş’a nasıl katkı sağlar?

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Alex Teixeira, daha çok forvet arkasında görev yapıyor. Sol kanatta şans bulduğunda içeriye kat ederek yaptığı driplinglerle etkili olan Teixeira, en yüksek asist ortalamasını bu mevkide yakaladı.

Top hakimiyeti ve çabukluğuyla dikkat çeken Teixeira, becerikli bir oyun kurucu olmasının yanında aynı zamanda harika bir bitirici.

Ukrayna Ligi’nde iki kez gol kralı olan Teixeira, hücumları verimli kullanabilmesiyle sivriliyor. 2014/15 sezonunda 34 isabetli şutta 17 gol kaydeden yetenekli oyuncu, 2015/16’da ise 33 isabetli şutun 22’sini gole çevirerek inanılması güç bir istatistiğe imza atmıştı.

Kariyerinin ilk yıllarında merkez orta sahada görev yapmış olması, onu rakip hücumları önde karşılayabilen komple bir oyuncuya dönüştürüyor.

Alex Teixeira’nın kariyeri

Vasco da Gama altyapısından yetişen Alex Teixeira, Brezilya ekibinde iki sezon A takımda forma giydikten sonra Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e transfer oldu.

Yedi sezon Ukrayna ekibinin formasını giyen Brezilyalı, burada beş lig şampiyonluğu yaşadı. İki kez Ukrayna Premier Ligi’nin gol kralı oldu.

2014/15 sezonunda ligde 22 maçta 17 gol kaydeden Teixeira, bir sonraki sezon sadece 15 maçta 22 gol atarak müthiş bir ortalama yakaladı.

Teixeira, bu harika sezonun ardından 50 milyon euro bonservisle Çin’in Jiangsu takımına transfer oldu. Jiangsu formasıyla 153 maçta 73 gol, 43 asistle oynayan Teixeira, Ocak ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

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