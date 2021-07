Messi’den 100 yaşındaki hayranına sürpriz

Arjantinli yıldız, tüm kariyerini adım adım takip eden 100 yaşındaki futbolsevere teşekkür mesajı gönderdi.

Yaşlı futbolsever, yıllardır Lionel Messi’nin attığı her golü eksiksiz bir şekilde kayıt altına alıyor. Hernan isimli futbol aşığı, Arjantinli oyuncunun her golünü, tarih ve hangi rakibe karşı atıldığı bilgisiyle bir deftere not ediyor.

Hernan’ın bu ilginç hobisi, torununun sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir anda ilgi odağı oldu. Hikaye Messi’nin kulağına kadar gitti. Arjantinli yıldız da bu büyük sevgiyi karşılıksız bırakmadı.

Ne söyledi?

Messi, çektiği videoda 100 yaşındaki hayranına şu sözlerle seslendi:

“Merhaba Hernan, hikayeni dinledim, bu inanılmaz. Ben bile gollerimi senin yaptığın şekilde kaydetmedim.”

“Sana kuca dolusu sevgiler gönderiyorum ve yaptıkların için teşekkür ediyorum. En iyi dileklerimle, hoşçakal.”

Messi’nin kendisine gönderdiği videoyu izlerken duygulanan Hernan, “Seni her zaman takip ettim ve etmeye devam edeceğim, sonuna kadar arkandayım” sözleriyle Arjantinli oyuncuya olan bağlılığını dile getirdi.

Yuvada kaldı

Messi, başarılarla dolu kariyerinin en önemli haftalarından birini geride bıraktı. Arjanin ile Copa America’yı kazanan yıldız oyuncu, milli takımla ilk kupasını kaldırarak belki de tek eksiğini tamamlamış oldu.

Ardından Barcelona’yla yeni sözleşme için masaya oturan Messi, ücretinde %50 indirime gitmeyi kabul ederek Katalan ekibiyle beş yıllığına yeniden anlaştı.

Maaşında büyük bir indirime giden Messi, Barcelona’da kalacak

Böylece bir yıldır süren ve 1 Temmuz’da Messi’nin sözleşmesinin sona ermesiyle zirveye ulaşan belirsizlik çözülmüş oldu.

