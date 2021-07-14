Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye veda

Fenerahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, antrenörlük kariyerini farklı bir takımda sürdürmek için sarı-lacivertli takıma veda etti.

Futbol kariyerinin neredeyse tamamını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra sarı-lacivertli takımın teknik heyetine giren Volkan Demirel, kulüpten ayrıldı. 2002'de adım attığı sarı-lacivertli takımdan tam 19 yıl sonra ayrılan Volkan Demirel, kariyerini farklı bir takımda tek başına bir maceraya çıkarak sürdürmek istediğini ifade etti.

Volkan Demirel ne söyledi?

Takımdan ayrılma kararını geçtiğimiz sezonun sonunda verdiği belirten Volkan, Fenerbahçe'de geçirdiği zamanın hiçbir anından pişmanlık duymadığını söyledi:

"Fenerbahçe'den birçok futbolcu ve teknik direktör gelip gitti ama ilk kez bir veda eden bir antrenör ve eski futbolcu için böyle bir veda töreni düzenleniyor. Bu değer için herkese çok teşekkür ediyorum. 20 yıl önce buraya henüz ne yapacağını bilmeyen bir delikanlı olarak gelmiştim.

"Şu an 40 yaşındayım ve artık ne yapacağımı biliyorum. Hedeflerim doğrultusunda yoluma devam etmeye çalışacağım. Hem Ersun Yanal'ın ekibiyle hem de Erol Bulut ve Emre Bulut ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ayrılma kararını sezon sonunda almıştım ve iki sene boyunca önemli bir tecrübe kazandım.

🗣Volkan Demirel: İki yıldır antrenörlüğün içindeyim artık kendimin bir şeyler yapabileceğini hissettim ve bu yüzden ayrılık kararı aldım. pic.twitter.com/8tNEKozUxs — TRT Spor (@trtspor) July 14, 2021

"Milli takımla ilgili bir teklif gelirse, düşünmeme gerek yok. Milli bayrak bizim için çok önemli bir değerdir ve verilecek cevap bellidir.

"Şu an dört farklı seçeneğim var. Bazı görüşmeler de gerçekleştirdim. Doğru kararı vermek için biraz zamana ihtiyaç duyuyorum. Önümde güzel bir kariyer olacağına inanıyorum ve bu kariyeri Fenerahçe'ye layık bir şekilde sürdüreceğim.

"Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettiğim için bu kararı aldım. Fenerbahçe için yaptığım her şeyin arkasındayım. Yine olsa yine yapardım. 20 sene oldukça uzun bir zaman. Hayatımın yarısını burada geçirdim.

"Yataktan kalktığımda ilk düşündüğüm şey her zaman Fenerbahçe oldu. Burada en unutamadığım maç Sevilla maçıydı. Bir futbolcu olarak 120 dakika içinde en dibi de gördüm zirveyi de."

Ali Koç ne söyledi?

Volkan Demirel'in Fenerbahçe için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Ali Koç, genç antrenörün önümüzdeki yıllarda yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceğinin sinyallerini verdi:

"Volkan Demirel kendi ayakları üzerinde durabilmek için ayrılmak istediğini ifade etti. Kalması ve yeni teknik ekibimizle birlikte deneyim kazanması arzusundaydım ama bu düşüncesinde oldukça kararlıydı. Volkan'ın bazı planları var. Kulübümüzün kapıları ona her zaman açık.

"Burası onun evi. Burada olduğu sürede sadece sahada değil saha dışında da çok önemli bir duruş gösterdi ve 3 Temmuz'da dimdik durdu."

Beş şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe ile beş lig şampiyonluğu yaşayan Volkan Demire, üç kez de Süper Kupa kazandı. İki kez Türkiye Kupası sevinci yaşadığı Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final maçlarına çıkan 39 yaşındaki deneyimli futbol adamı, kariyerinde Kartalspor ve Fenerbahçe dışında hiçbir takımda oynamadı.

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