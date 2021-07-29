Vitoria Falaye Sacko için Fenerbahçe'yi bekliyor

Salernitana'dan gelen teklifi reddeden Portekiz ekibi, Malili oyuncusu için Fenerbahçe'nin vereceği teklifi bekleme kararı aldı.

Gökhan Gönül'ün kontratının sona ermesinin ardından Çaykur Rizespor'a transfer olmasıyla birlikte sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri olan Falaye Sacko'ya Serie A ekibi Salernitana da talip oldu.

İtalyanların ilgisine rağmen Portekiz basını oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü.

O Jogo'da yer alan habere göre Sacko için 500 bin euro teklif eden Salernitana'nın bu talebi reddedilirken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Vitoria Guimaraes 1 milyon euronun altında bir bedel için pazarlık masasına oturmayacağını Salernitana kulübüne iletti ve Malili oyuncu için gelecek teklifleri beklemeye geçti.

Fenerbahçe'nin teklifi bekleniyor

Sacko'nun bu yaz büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak olması nedeniyle Benfica'da forma giyen sağ bek Joao Ferreira'yı kiralayabilmek için çalışmalara başlayan Vitoria Guimaraes'e en iyi teklifi yapması beklenen takım olarak ise Fenerbahçe öne çıkarken, Portekiz ekibinin de Fenerbahçe'den gelecek teklifi beklediği kaydedildi.

Öte yandan Belçika'dan Anderlecht, Club Brugge ve Genk ile Fransa'dan Lorient, Lille ve Bordeaux da oyuncuya ilgi gösteren diğer takımlar olarak öne çıktı.

Pereira hazırlık maçlarında Samuel'i denedi

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında sağ bek pozisyonunda bu bölgenin oyuncusu olan Nazım Sangare'nin yanı sıra İngiliz oyuncu Bright Osayi Samuel'i de deneyen Vitor Pereira'nın elinde bu bölge için Ozan Tufan alternatifi de bulunuyor.

Bursaspor altyapısında ve zaman zaman milli takımda sağ bek olarak görev yapan Ozan, geçen sezon iki maçta sağ bek olarak oynamıştı.

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