İngilizler, futbolcuların antrenmanda kafa vuruşu sayısını azaltmalarını öneriyor. Pek neden?

ÖZEL HABER | Samet Çayır @sametcayir

İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier League yönetimi; 2021-22 sezonu için ortaklaşa hazırladığı rehberde, oyuncuların antrenmanlarda bir hafta içinde en fazla 10 kafa vuruşu yapmasını tavsiye etti.

Bunun sebebi, futbolcu sağlığına önem verilmesi ve oyuncularda ileride oluşabilecek darbeye bağlı beyin hasarını en aza indirmek..

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Emre Kumral, Goal Türkiye'ye verdiği demeçte konunun detaylarından bahsetti.

"Beyin dokusu zedeleniyor"

Kararı ve İngiltere Federasyonu ve Premier Lig yönetimini, bir doktor olarak tebrik ettiğini söyleyen Kumral, şu yorumu yaptı:

"Kesinlikle çok önemli bir tavsiyede bulunmuşlar.

"Beyin, su üzerinde duran yumuşak bir dokudur. Bir lapa gibidir.

"Futbolcular topa her vurduğunda kafa derisi, beyin dokusu zarar görür. Nasıl ki insanın başı bir yere çarptığında doku hücresinde kanama meydana gelip, yangısal reaksiyonlar ortaya çıkabiliyorsa, uzun süre hafif ve orta şiddetli temaslar da bu reaksiyonlara sebep olabiliyor.

"Mesela boksörlerin bu konuda nasıl sıkıntı yaşadıklarını herkes bilir.

"Beyin dokusu zedeleniyor. Bu da darbeli sporları yapan insanların sağlığını ileride olumsuz etkiliyor. Bu yüzden darbeli sporlar uzun süreli sağlık açısından zararlı

"En büyük beyin bankası İngiltere'dedir"

Pr. Emre, futbol gibi darbeye bağlı sporların uzun vadede başka hangi hastalıklara sebep olabileceğini de açıkladı.

“Genelde bilinçsel yeteneklerinde, düşünme süreçlerinde, psikolojik yapısında ve davranışlarında bozukluklara yol açabilir.

"Kümülatif etkilerle uzun vadede depresyon, şizofreni ve alzheimer hastalıklarına da sebep olabilir. İşte tam da bu yüzden tehlikeli.

"Bu tavsiyeyi İngilizlerin dile getirmiş olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü en büyük beyin bankası İngltere’dedir.

"Yani ölümden sonra beyinle alakalı en çok çalışma yapan ülke İngiltere. Diğer ülkelerde bu konuda bu kadar fazla bilimsel çalışma yapılmıyor."