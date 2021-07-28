TFF açıkladı: Stadyumlara seyirci alınacak mı? Koronavirüs aşısı olmayanlar maçlara gidebilecek mi?

TFF, 2021-22 sezonu öncesinde seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından 2021-22 sezonu öncesinde seyircilerin stadyumlara hangi şartlarda giriş yapabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına karar vermişti.



TFF, koronavirüs aşısı olmamış seyircilerin maçlardan 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarına hangi şartlarda seyirci alınacak?

TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu şartları gözeterek Süer Lig ve TFF 1. Lig maçlarına seyirci alınacağını belirtti:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig’in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler. (Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.)

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.



4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler. (Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.)



5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına hangi şartlarda seyirci alınacak?

TFF, 2. Lig ve 3. Lig maçlarında seyircilerin stadyumlara girişlerinin Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacağını açıkladı.