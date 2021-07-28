Real Madrid’den Raphael Varane’ı kadrosuna katan Manchester United, Paul Pogba’yı Real Madrid’e önermiş.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le üç yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıklayan Manchester United, kadrosuna Jadon Sancho’dan sonra Raphael Varane’ı da ekledi.

Manchester United’da sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Paul Pogba’nın kulüpteki geleceği de belirsizliğini koruyor. Fransız yıldızın kulüpten gelen yeni sözleşme tekliflerine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

İspanyol basını kaynaklı haberlere göre Manchester United, Raphael Varane transferinde Real Madrid’e Paul Pogba’yı teklif etmiş.

Neler yaşandı?

Mundo Deportivo’nun haberine göre Paul Pogba’nın gelecek sene sözleşmesinin bitmesiyle takımdan bedelsiz ayrılmasını istemeyen Manchester United, Varane karşılığında Real Madrid’e Pogba’yı önermiş.

Ancak Real Madrid, elde ettiği transfer gelirlerini Kylian Mbappe transferinde kaynak olarak kullanmak istediği için bu teklifi geri çevirmiş.

Mbappe’nin PSG’deki geleceği

Paris Saint-Germain’le bir yıllık kontratı kalan Mbappe, vatandaşı Pogba ile benzer bir süreçten geçiyor.

Kylian Mbappe PSG’nin önerdiği yeni sözleşme teklifine imza atmaya sıcak bakmazken Fransız ekibi de genç yıldızı takımda tutmak istiyor.

Ancak PSG, Mbappe’yi yeni sözleşme konusunda ikna edemezse gelecek sene oyuncuyu bedelsiz kaybetmek yerine bu transfer döneminde satmak zorunda kalabilir.

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