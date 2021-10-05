Arturo Vidal'in gizli çekilmiş görüntüleri İtalya'yı salladı

Inter'in Şilili yıldızının birkaç kadın tarafından çekilen görüntüleri İtalya'da gündem oldu.

Dünya futbolunda ulusal ligler milli maç arasına girerken, Inter'in ve Şili Milli Takımı'nın dünyaca ünlü oyuncusu Arturo Vidal'in sosyal medyaya düşen bir videosu, İtalya'da çok konuşuldu.

İnternette kısa sürede yayılan ve büyük ilgi gören videoda yıldız oyuncunun otomobiline bile binemeyecek kadar sarhoş olması dikkatleri çekti.

Stasera in esclusiva dalle ore 20 su Telelombardia e Top Calcio 24 tutti i retroscena riguardanti il video su #Vidal che sta girando sui social pic.twitter.com/5qio6YgR1w — QSVS (@QSVS_Official) October 5, 2021

La Gazzetta dello Sport' ta yer alan haberde videonun 18 Ağustos tarihinde, Inter'in Genoa ile oynadığı Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasından üç gün önce çekildiği belirtildi.

Birkaç ay önce çekilmesine rağmen neden şimdi ortaya çıktığı henüz netleşmeyen video sokağa bakan bir balkonda, birkaç kadın tarafından çekildi.

Inter durumdan haberdardı

Vidal'in bazı hayranlarıyla fotoğraf çektikten sonra otomobiline binmeye çalıştığı ancak bu çabası sırasında arabanın arkasında yuvarlandığı görülürken, 34 yaşındaki oyuncu sonrasında aldığı yardımlarla koltuğa oturabildi.

Vidal videoyu çeken kadınların, "Ayağa bile kalkamıyor" ifadelerini kullandığı bu görüntüsünün üç gün sonrasında oynanan Genoa maçında 22 dakika sahada kalmıştı.

Parti tutkusunu kariyerinin hiçbir döneminde gizlemeyen yıldız oyuncunun bu durumundan Inter'in de haberdar olduğu ve oyuncuyla bu geceye ilişkin bir görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

Daha önce Bayern Münih, Barcelona ve Juventus gibi büyük kulüplerin formasını giyen Vidal, Inter'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

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