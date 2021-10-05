Manchester United’ın Aston Villa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ferguson’ın Ronaldo sitemi, sosyal medyayı karıştırdı.

Manchester United’ın Premier Lig’de Everton’la karşılaştığı maça Cristiano Ronaldo yedekte başlamıştı. Portekizli yıldız, 57. dakikada takımı 1-0 öndeyken oyuna girse de Everton, Andros Townsend’in golüyle bir puanı kapmayı başarmıştı.

Sir Alex Ferguson’ın ise maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer’i Ronaldo kararından ötürü eleştirdiği video sosyal medyada çokça paylaşıldı. Ferguson’ın bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen ve maçı izlemeye gelen Khabib Nurmagomedov’a “Her zaman en iyi oyuncularınızla maça başlarsınız.” dediği görülüyordu.

Neler söylendi?

Video, ikili arasındaki diyaloğun ortasında başlıyor ve Ferguson’ın “Bence onlar Ronaldo’nun oynamadığını gördüğünde…” dediği duyuluyor.

Ardından Nurmagomedov, Ronaldo’nun ikinci yarıda oyuna girdiğini hatırlatıyor ve bu sefer de Sir Alex şunları söylüyor: “Biliyorum, ama maça her zaman elinizdeki en iyi oyuncularla başlamalısınız.” diyor.

🗣 Sir Alex Ferguson: “You should always start with your best players.” [IG: khabib_nurmagomedov via @MirrorFootball] pic.twitter.com/upAb461JyU — UtdDistrict (@UtdDistrict) October 4, 2021

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Manchester United’da Sir Alex Ferguson’ın etkisinin hâlâ çok büyük olduğunu göze alınca efsanevi teknik direktörün Ole Gunnar Solskjaer ile farklı fikirde olması Norveçli menajerin kulüpteki geleceğini etkileyebilir.

Ronaldo’nun gelmesiyle birlikte birçok Manchester United taraftarı, takımlarının baskın bir oyunla iyi sonuçlar almasını bekliyorlardı ve ligde gelen art arda puan kayıpları, Solskjaer’i tekrar eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

Son maçta alınan sonuçla birlikte Solskjaer’in Ronaldo kararının yanı sıra orta sahadaki Scott McTominay ve Fred tercihleri de taraftarı ikiye bölmeye devam ediyor.

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