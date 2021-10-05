Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk sekiz haftasında sekiz puan toplayabilen Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz."

Daha önceden Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör, Antalyaspor ile toplamda 46 maça çıkarken 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Antalyaspor için Nuri şahin iddiası

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, deneyimli futbolcusu Nuri Şahin'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Haberde, deneyimli oyuncunun futbolu bırakarak yeni görevine başlayacağı ve TFF ile süreçlerin tamamlanmasının ardından resmî açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Şahin'in yardımcılarının Almanya'dan geleceğine yer verildi.

Nuri Şahin'in mevcut sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyordu.

Nuri Şahin'in kariyeri

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinin formasını toplamda 270 maçta terletti.

2011-12 sezonunda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e transfer olan yetenekli oyuncu, ertesi sezon ise Liverpool'a kiralandı ve ardından Dortmund'a geri döndü.

2018 yılında ise Werder Bremen'e transfer olan şahin, 202o yılında Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor formasını 50 maçta terletti ve dört asist kaydetti.

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