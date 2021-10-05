PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, ocak ayında Real Madrid'e gidiyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Fransız yıldızın transferini ocak ayında bitireceklerini açıkladı.

La Liga devi, dünyanın en yıkıcı yeteneklerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcuya olan ilgisini gizlemiyor.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e getirebilcek anlaşmanın kış transfer döneminde tamamlanabileceğini ve Fransız golcünün, sözleşmesinin bitmesine altı ay kala PSG'den ayrılabileceğini açıkladı.

Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmaya yanaşmıyor ve 2022'nin başında Real Madrid ile birlikte birçok Avrupa devi, bu yarışa katılabilir.

Ne söylendi?

Başkan Perez, El Debate'e verdiği demeçte kendisine yöneltilen Kylian Mbappe sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"1 Ocak'ta her şeyin çözülebileceğini umuyoruz."

Real Madrid daha önce teklif yaptı mı?

La Liga devi, Monaco döneminden bu yana Mbappe'nin peşinde.

Real Madrid, 2017'nin yazında Fransız golcüyü kadrosuna katmak istedi fakat Mbappe, Neymar'ın da yer aldığı PSG'yi tercih etti.

İspanyolların Mbappe'ye olan ilgisi o zamandan hiç azalmadı.

Goal, yaz transfer döneminin son gününde Real Madrid'in Mbappe için 220 milyon euro'luk bir teklif yaptığını doğrulamıştı. Ancak bu teklif, PSG tarafından reddedildi.

Kylian Mbappe ne söyledi?

Fransız oyuncu, L'Equipe'e yaptığı açıklamada yaz boyunca PSG'den ayrılmak istediğini doğruladı.

"Real bir teklif yaptı. İnsanlar altı veya yedi kez sözleşme yenileme teklifini geri çevirdiğimi söyledi. Olamaz!

"İşleri devralmak isteyen başkan Nasser Al-Khelaifi olmasına rağmen, insanlar Leonardo ile konuşmak istemediğimi söylüyorlardı. Başkanla konuşmam söylendiğinde 'hayır' demeyeceğim.

"İnsanlar soyunma odasında ortalığı karıştırmayı planladığımı söylüyorlardı. Bu da doğru değil.

"PSG ile olan maceramın bittiğini sanıyordum. Başka bir şey keşfetmek istiyordum. Altı-yedi yıldır Fransız ligindeyim. Paris'te her şeyimi verdim ve iyi işler yaptığımı düşünüyorum.

“Herkes istediği sonucu çıkarmakta özgür ama benim değerlendirmem bu. Ayrılmak bir sonraki mantıklı adımdı.

"Eğer bu yaz ayrılsaydım, sadece Real Madrid'e giderdim."

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