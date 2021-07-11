Victoria Beckham'dan Sven-Göran Eriksson'un ofisine baskın!

Dünyaca ünlü teknik direktör, David Beckham'a yaptığı transfer teklifinin ardından Victoria Beckham'ın tepkisiyle karşılaştığını açıkladı.

Son olarak Filipinler Milli Takımı'nı çalıştıran 73 yaşındaki dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, Leicester City'yi çalıştırdığı 2010-2011 sezonunda David Beckham'ı kadrosuna katmak istediğini ancak bu talebinin efsane futbolcunun kendisi gibi ünlü olan medyatik eşi Victoria Beckham tarafından veto edildiğini açıkladı.

Eriksson ne söyledi?

İsveç radyosu Summer in P1'e konuşan Eriksson, Beckham'ı yeniden Premier Lig'e getirmek için unutulmaz orta saha oyuncusuyla görüştüğünü ancak Victoria Beckham'ın Leicester'da yaşamak istememesi sebebiyle bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı:



"BBC'nin düzenlediği bir gala gecesine davetliydim. David ve Victoria da oradalardı. David dört yıldır MLS'te Los Angeles Galaxy için oynuyordu ve ben Leicester City'yi çalıştırıyordum. David'e İngiltere'ye dönüp bizim için oynamak isteyip istemeyeceğini sordum ve buna olumlu yaklaştı. Teklifi ilginç bulmuştu ve hayır demedi.

"Ertesi sabah Victora ofisime geldi ve bana kızgındı. Leicester'da yaşamasının mümkün olmadığını söyledi ve bana, 'Sen deli misin beni Leicester'da hayal edebiliyor musun?' dedi. David bu olay nedeniyle benden özür diledi ve Victoria'nın Madrid'i bile yeterince beğenmediğini söyledi.

"İlişkilerde ve evliliklerde önemli olanın dengeyi yakalamak olduğu söylenir ve onlar kesinlikle bu dengeyi yakalamış mükemmel bir çift. Hayır diyemeyen biri ve kelimelerini gizlemeden söylemek istediğini açık bir şekilde ifade eden biri..."

Milano ve Paris'te oynadı

MLS'teki kariyerine 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Milan'da oynayarak ara veren David Beckham, 2012-2013 sezonunda ise PSG formasıyla Fransa Ligi'nde boy göstermişti. Futbol hayatına PSG'de nokta koyan Beckham, 115 kez giydiği İngiltere Milli Takımı formasıyla rakip filelere 17 gol atmıştı.

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