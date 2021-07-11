Tecrübeli savunmacı Ramos, PSG’nin kısa süre içerisinde tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşabileceğini düşünüyor.

Son on yıllık zaman diliminde büyük yatırımlar yapan Paris Saint-Germain, her ne kadar yerel liginde şampiyonluklar yaşasa da Avrupa arenasında bu henüz bir kupa kazanamadı.

Fransız devi, bu amacına ise en çok 2020 yılında yaklaşmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen PSG, Bayern Münih’e 1-0 mağlup olarak kupa hedefini ertelemek zorunda kalmıştı.

Ligue 1 ekibinin yeni stoperi Sergio Ramos ise, PSG’nin kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşabileceğini düşünüyor.

Ramos neler söyledi?

Real Madrid’deki 16 yıllık başarılı dolu kariyerinin ardından PSG’ye transfer olan Ramos, bu hedef doğrultusunda Fransız ekibine katkı verecek ilk oyunculardan biri konumunda.

İspanyol deviyle dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 34 yaşındaki isim, tecrübesiyle PSG’nin ilk Avrupa zaferine ulaşmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

PSG TV’ye konuşan Ramos, şu açıklamalarda bulundu: “Bu kulüpte dikkatimi en çok çeken şey sahip olduğu güç oldu. Oyuncular başarıya çok açlar. Dolayısıyla diğer oyuncular da bu kulüpte forma giymek isteyeceklerdir.”

“Halihazırda bir Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Kupaya da gerçekten çok yakınlar ve buradaki zafere ulaşma isteği beni de çok cezbediyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsak harika bir birliktelik gerçekleştirmiş oluruz.”

“Buna katkıda bulunabilmek benim için de harika olur. Kulübün tarihindeki ilk, kendi kariyerimdeki ise beşinci Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak en büyük hayalim.”

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Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden ve Ligue 1 şampiyonluğunu da Lille’e kaptıran PSG, önümüzdeki sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.

Fransız ekibinin şu ana kadarki en pahalı transferi de Achraf Hakimi oldu. PSG, Inter forması giyen oyuncuyu 60 milyon euro civarında bir ücret karşılığında kadrosuna kattı.

Ayrıca Liverpool’la sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum da takıma katıldı. Kulübüyle sözleşmesi biten bir diğer isim olan Gianluigi Donnarumma transferinin de ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

PSG’nin adı Manchester United’dan Paul Pogba ve Lazio forması giyen hücumcu Joaquin Correa ile de anılıyor. Bu isimlere ek olarak, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi de eğer ayrılmaya karar verirse onun maddi beklentilerini karşılayabilecek nadir kulüplerden biri de PSG olarak karşımıza çıkıyor.

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