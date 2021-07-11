Ronaldo mu, Messi mi? Milli takımda hangisi daha başarılı?

İki efsanevi oyuncu, milli takımlarındaki performanslarıyla da kıyasıya bir mücadele veriyorlar.

Cristiano Ronaldolu Portekiz, son 16 turunda Belçika’ya 1-0 mağlup olarak Euro 2020’ye erken veda etmişti. Turnuvada dört maça çıkan Ronaldo, beş gol kaydetmiş ve birçok rekora da imzasını atmıştı.

Euro 2020’deki ilk golünü Macaristan’a karşı atan Ronaldo, dokuz gollü Michel Platini’yi geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu. Geride kalan maçlarda dört kez daha rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Avrupa Şampiyonaları’nda toplamda 14 gole ulaştı.

Bununla birlikte Ronaldo, milli formayla 109. golünü de kaydetti ve İranlı Ali Daei’nin rekoruna ortak oldu.

Ancak, rekorları kıran sadece Cristiano Ronaldo olmadı.

Portekizlinin en yakın takipçisi Messi de Copa America’da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Turnuvayı dört golle tamamlayan Barcelonalı yıldız, milli formayla 76. golünü kaydetti ve tüm zamanlar listesindeki en skorer dokuzuncu isim oldu. Messi, 28 yıl sonra zafere ulaşan Arjantin’in bu büyük başarısında da başrol oynadı.

Kariyerlerinin son dönemlerine girerken rekorları alt üst etmeye devam eden bu ikili, Messi’nin Copa America performansıyla birlikte milli takımlar düzeyinde de büyük bir çekişmeye girdi. İki efsanenin milli takımlarında kaydettiği tüm goller ise şu şekilde:

Ronaldo'nun Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda kaydettiği goller

Turnuva Kaydedilen goller Euro 2004 2 2006 Dünya Kupası 1 Euro 2008 1 2010 Dünya Kupası 1 Euro 2012 3 2014 Dünya Kupası 1 Euro 2016 3 2018 Dünya Kupası 4 Euro 2020 5 Toplam 21

Messi'nin Arjantin formasıyla büyük turnuvalarda kaydettiği goller

Turnuva Kaydedilen Goller 2006 Dünya Kupası 1 Copa America 2007 2 2010 Dünya Kupası 0 Copa America 2011 0 2014 Dünya Kupası 4 Copa America 2015 1 Copa America 2016 5 2018 Dünya Kupası 1 Copa America 2019 1 Copa America 2021 4 Toplam 19

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