ÖZEL | Gianluca Zambrotta değerlendirdi: İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl?

İtalya ile Türkiye futbol açısından güçlü bir bağa sahip. Peki Zambrotta'ya göre İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl?

ÖZEL | İdil Erin Tetik @i dilerintetik

2006 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan Gianluca Zambrotta, İtalya'da Türk futboluna bakış açısının nasıl olduğunu olduğunu Goal Türkiye 'ye anlattı.

Şimdilerde antrenörlük yapan Zambrotta, Juventus, Barcelona ve Milan'ın efsane dönemlerinin birer parçasıydı. Ülkesi İtalya ile ise 3 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

Peki İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl, Zambrotta tıpkı birçok İtalyan gibi Türkiye'de çalışmak ister mi?

Gianluca Zambrotta ne söyledi?

Gianluca Zambrotta, Türk futbolunun yetenekli oyuncular yetiştirdiğini düşünüyor:

"Türk futbolu her zaman izlenmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken yeteneklere sahipti.

İtalya'ya çok fazla Türk futbolcu, antrenör geldi. İtalya'dan da yine çok sayıda isim Türkiye'ye gitti. Bu bağlantı çok önemli.

Milan ve Fiorentina'daki Fatih Terim'den İtalya'daki Türk futbolculara, Prandelli'den Farioli'ye, Balotelli'ye kadar giden bu bağlantı önemli.

Türkiye her zaman çok profesyonel ve tutkulu bir lige sahip oldu, taraftarlar da bunu kanıtlıyor."

Zambrotta eğer fırsat gelirse Türkiye'de çalışmak isteyeceğini söylüyor:

"Türk yeteneklerin inşa edilmesinde hep profesyonellik vardı. Fırsat gelirse neden olmasın, futbolu seven bir ülkeye gelmek her zaman bir zevktir. Bu olası fırsatı kesinlikle değerlendirirdim."

Francesco Farioli: Türkiye'nin tıpkı İtalya gibi kocaman bir kalbi var

Goal Türkiye 'den Onur Özgen 'e konuşan Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli de Türkiye hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmişti:

"Türkiye yetenekli futbolcularla dolu bir ülke. Hem Süper Lig'de hem de yurt dışında oynayan oyuncularıyla çalıştım."

"Türkiye'nin inanılmaz oyuncuları var. Hem genç hem de deneyimliler. Harika bir antrenöre sahipler. Ve en önemlisi, Türkiye'nin tıpkı İtalya gibi kocaman bir kalbi var.

Türkler ve İtalyanlar futbolu çok seviyorlar, aynı ruha ve tutkuya sahibiz, futbolla ilgili birçok ortak duyguyu paylaşıyoruz."

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