Vedat Muriqi'nin eşi Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği iddiaları artarken, yıldız ismin eşinden sürpriz bir paylaşım geldi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Mergim Berisha'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, S Sport'ta yer alan haberde sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü. Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi de bu iddiaya yeşil ışık yaktı.

👀 Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'den Fenerbahçe paylaşımı 👇 pic.twitter.com/30nXWpRZWH — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 28, 2021

Instagram hesabından S Sport'un haberini izlediğini gösteren bir paylaşımda bulunan Edibe Muriqi, arka planda ise Orhan Ölmez'in "Hayallerim" adlı şarkısına yer verdi. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı bu paylaşım Vedat Muriqi'nin de yeniden Fenerbahçe forması giymek için bir hayli istekli olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Lazio'da formaya hasret

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 + 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan Muriqi, İtalyan takımında bir türlü formayı almayı başaramamıştı. 3-5-2 oynatan Simeone Inzaghi'nin ardından tek santrforla oynayan Maurizio Sarri'nin göreve gelmesiyle forma şansı iyice azalan Muriqi, bu sezon altı maçta 119 dakika süre aldı ve gol bulamadı.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 27 Serie A karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda bir gol atabilmişti. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe adına sezonun en iyilerinden olan Muriqi, sezonu 32 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistle tamamlarken, Fenerbahçe'de son yılların en etkili santrforu olarak iz bırakmıştı.

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