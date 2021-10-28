Barcelona, Ronald Koeman'ın görevine son vermesinin ardından yeni hocasını vakit kaybetmeden belirledi.

Barcelona, B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ı geçici teknik direktör olarak takımın başına geçirdiğini açıkladı.

Ronald Koeman'ın ardından, Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi'nin takımın başına geçeceği konuşulurken İspanyol ekibi, Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ı geçici olarak göreve getirdi.

Neler yaşandı?

İspanyol temsilcisinde, son haftaların tartışılan hocası Ronald Koeman ile dün gece yollar ayrılmıştı. Raya Vallecano müsabasını 1-0 kaybeden Barcelona, Hollandalı hocanın görevine son vermişti.

Barça, şu açıklamayla ayrılığu duyurmuştu:

"FC Barcelona, Ronald Koeman'ı A takım teknik direktörü görevinden aldı. Kulüp başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından bu kararı kendisine bildirmiştir.

"Ronald Koeman, perşembe günü Ciudad Deportiva'da takıma veda edecek.

"FC Barcelona, kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve profesyonel kariyerinde başarılar diler" denildi."

Koeman, Barcelona'nın başında 67 maça çıkarken 40 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

En büyük aday hâlâ Xavi

Sergi Barjuan'ı geçici teknik direktör olarak belirleyen Barcelona, eski futbolcusu Xavi Hernandez ile temas halinde.

Goal, Katalan kulübünün Xavi'ye teklif yaptığını doğruluyor.

Xavi'nin görev yaptığı Katar kulübü Al Sadd'ın da bu transferde zorluk çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında.