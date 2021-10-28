Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıyla ilgili büyük bir pişmanlık yaşıyor.

Galatasaray'ın, pazartesi günü Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçta penaltı kaçıran Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed eleştirilerin hedefinde kalmıştı.

Mısırlı golcü Mohamed, Sarı Kırmızılı takımın penaltıcısı olan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'dan topu alıp penaltıyı kendisi kullanmak istemişti. Topun başına geçen Mostafa Mohamed'in vuruşunu, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kurtarmıştı.

Penaltıyı kaçırmasının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, takımının yenilgisinde pay sahibi olmuştu.

Ne söylendi?

Milliyetin haberine göre, Mostafa Mohamed çok tartışılan penaltıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Penaltıyı atacağıma çok inanmıştım. Bu yüzden topun başına geçtim ama amatörce bir harekette bulundum. Bu şekilde davranmamalıydım.

"Penaltıyı gole çevirsem maç berabere bitecekti belki de mücadeleyi kazanacaktık. Kendimi daha iyi hissedecektim ve daha iştahlı oynayacaktım. Bu yaptığım hiç doğru değildi."

Fatih Terim ne söyledi?

Beşiktaş maçının ardından penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise takımın penaltıcısının Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau olduğunu söyledi.

Fatih Terim maç sonunda, "Galatasaray'ın penaltıcısı Alexandru Cicaldau'dur. Penaltı anında Mostafa Mohamed topu alıp kendisi atmak istediğini söyleyince Cicaldau topu ona bırakmış. Bırakmaması gerekiyordu.

"Biz, zamanında Mostafa kendisini daha iyi hissetsin diye ona penaltı kullandırmıştık ama bu penaltıyı Cicaldau kullanmalıydı" diye konuştu.

Daha fazlası için:

Bayern Münih'ten Mönchengladbach karşısında tarihi mağlubiyet: Sanki maçta değil gibiydik

Felipe Melo yeniden Galatasaray formasını mı giyecek?

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, La Liga'da Rayo Vallecano formasıyla rekor kırdı