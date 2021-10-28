Marcus Rashford: Liverpool mağlubiyetinin ardından utanç duyuyorum

Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Marcus Rashford, Liverpool mağlubiyetinin ardından büyük bir utanç duyduğunu itiraf etti.

Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford, Kırmızı Şeytanların pazar günü Liverpool'a 5-0 yenilmesinin ardından "utandığını" söyledi. Genç oyuncu, son günlerde sosyal medyada sessiz kalmasının nedeninin ise yaşayadığı bu aşağılanma duygusu olduğunu açıkladı.

Yıldız forvet, Liverpool karşısındaki orantısız sonucun taraftarlara haksızlık olduğunu ve sezonun geri kalanında bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.

Manchester United'ın, Liverpool'a karşı evinde aldığı 5-0'lık yenilgi Kırmızı Şeytanların, 1955 yılında gol atamadan Machester City'e 5-0 kaybetmesinin ardından en ağır yenilgisi oldu.

Ne söylendi?

Rashford, Liverpool karşısında aldıkların 5-0'lık feci mağlubiyetin ardından bir süre sessiz kaldı ve bu süre içerisinde biraz düşündü. Ancak genç yıldız, geçtiğimiz çarşamba günü bir açıklama yaptı ve bu durumdan dolayı utanç duyduğunu kabul etti.

Marcus Rashford sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Benden haber alamadınız çünkü bir Manchester United taraftarı olarak pazar gününden sonra ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ben utandım. Hala da utanıyorum. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz ve siz bunu hak etmediniz. Bu durumu düzeltmek için çok çalışıyoruz ve mutlaka telafi edeeğiz."

İngiliz golcü Rashford, bu açıklamasıyla sosyal medyadaki bir haftalık sessizliğini bozmuş oldu.

Büyük resim neyi gösteriyor?

Rashford'un açıklamaları büyük olasılıkla kendi yaş grubundaki insanlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Böylece, Kırmızı Şeytanların kaybettikleri ruhlarını tekrar kazanmak için bolca çaba harcaması gerekiyor.

Manchester United, cumartesi günü Premier Lig'de Tottenham ile çok önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in 6. sırasındaki Tottenham'ın 1 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

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