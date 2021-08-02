Jose Mourinho'ya Türkiye yolu göründü: Daha önce kaç kez gelmişti?

Portekizli teknik direktör, Türkiye'ye yeniden ayak basabilir. Tabii bu, Trabzonspor'a bağlı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, çekilen kura sonucu Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Kritik karşılaşma 5 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor'u asıl heyecanlandıran durum ise bir sonraki tur için çekilen kura oldu.

Zira bordo-mavililer, bu turu geçtiği takdirde İtalya Serie A devi Roma ile karşı karşıya gelecek. Bu da dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Türkiye'ye yeniden ayak basacağı anlamını taşıyor.

Üç ayrı şehir, beş seyahat

Portekizli Teknik Direktör, 2003 yılında Porto'yu çalıştırdığı dönemde Türkiye'ye ilk adımını atmıştı.

UEFA Kupası 4. Tur mücadelesinde Porto'nun Denizlispor ile eşleşmesi sonucu Jose, rövanş mücadelesinde Denizli Atatürk Stadı'na geldi.

Portekiz'de 6-1 Porto'nun üstünlüğü ile sonuçlanan maçın rövanşında iki takım 2-2- berabere kaldı ve Jose Mourinho, Rıza Çalımbay'ı elemeyi başardı.

Portekiz ekibi o sezon UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

İkinci durağı TT Arena oldu

Jose, Real Madrid'i çalıştırdığı 2012-2013 sezonunda Türkiye'ye ikinci kez geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen La Liga ekibi, Santiago Bernabeu'da 3-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray'a 3-2 mağlup olmasına rağmen turu geçmeyi başardı.

Jose ayrıca, Galatasaray ile oynanacak iki maç öncesinde sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Kayserispor'la karşılaştığı maçı izlemek için de Kadir Has Stadı'ndaki yerini almıştı.

Dünyaca ünlü hoca, Soma faciası sonrası hayatını kaybeden ailelere yardım olarak 2014 yılında düzenlenen Soma Kupası için Chelsea menajeri olarak İstanbul'a gelmişti.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile karşılaşan Chelsea, sarı-lacivertlileri 2-0 mağlup ederken, Kartal'a 1-0 yenilmişti. Soma Kupası'nı kazanan takım ise Beşiktaş olmuştu.

Son durağı Kadıköy

Portekizli Teknik Direktör, Türkiye'ye son geldiğinde adres bu kez Ülker Stadı'ydı.

O dönemde Manchester United'ı çalıştıran Portekizli hoca, A Grubu karşılaşmasında İngiliiz ekibinin başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanmış ve grubu lider olarak tamamlamıştı. United da ikinci sırada yer alıp bir üst tura yükselmeyi başarmıştı.

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