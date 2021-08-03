Arsenal, Tottenham ve Liverpool, Real Madrid forması giyen yıldız için devrede

Premier Lig’in dev kulüpleri, Real Madrid’de gözden düşen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi yıldızlarını kaybeden Real Madrid, Kylian Mbappe transferi için kadroda düşünmediği oyuncularını gözden çıkarmaya devam ediyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki İspanyol devi, Mbappe transferine kaynak yaratmak amacıyla bir zamanlar büyük umutlar beslediği yıldız oyuncusunu da İngiltere’ye satmaya sıcak bakıyor.

Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son birkaç sezon içerisinde çok maç kaçıran ve gözden düşen Marco Asensio için Ada’dan gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanıyor.

Asensio’ya Premier Lig kancası

İspanyol oyuncu için Arsenal, Tottenham ve Liverpool’un ilgisi bulunuyor. Kadrosunda bir revizyon gerçekleştirmek isteyen Tottenham’ın ve hücumdaki opsiyonlarını arttırmak isteyen Liverpool’un yanı sıra Arteta ile yeni bir yapılanmaya giden Arsenal de yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, Asensio ile en ciddi şekilde ilgilenen takım Arsenal. Transfer döneminde Ben White, Nuno Tavares ve Albert Sambi Lokonga’yı renklerine bağlayan Londra temsilcisi, 75 milyon pound’luk bir harcama gerçekleştirmişti.

Ayrıca haberde, Real Madrid’in yetenekli oyuncu için 34 milyon pound’luk bir teklif beklediğine yer veriliyor.

Asensio’nun kariyeri

2014 yılında Real Mallorca’dan transfer edilen Asensio, 2015-16 sezonunu ise Espanyol’da kiralık olarak geçirmişti.

Ardından Real Madrid’de de kendisini kanıtlayan ve uzak mesafeli golleriyle taraftarların gönlünde taht kuran Asensio, 2019-20 sezonunda ise ciddi ve uzun süreli bir sakatlık geçirmişti.

Bundan sonra da sakatlıklarla boğuşan İspanyol yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise tüm kulvarlarda 48 maçta görev almıştı.

Real Madrid formasını kariyeri boyunca 193 maçta terleten 25 yaşındaki oyuncu, 37 kez de rakip fileleri sarsmıştı.

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