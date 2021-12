Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı

Avrupa'da boy gösteren kulüpler, aldıkları sonuçlarla sadece kendilerini değil bağlı olduğu ülkelerin puanlarını ve sıralamalarını da etkiliyor.

Türkiye de bu anlamda iyi bir hafta geçirdi.

beIN SPORTS'un haberine göre, UEFA ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiye, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki altıncı maçların ardından Yunanistan'ı geride bırakarak bir basamak yükseldi ve 15. sıraya yerleşti.

Türkiye, ülke puanı klasmanında ilk 15'te kalmak için Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile yarış halinde.

İlk 15 sıra neden önemli?

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderememe konusu dışında başka bir tehlike ile de karşı karşıya.

Türkiye eğer ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da beşten dörde düşecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve lig şampiyonu, Devler Ligi için play-off oynayacak.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer üç temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Ülke puanı sıralaması

Sıra Ülke Puan 14 İsviçre 29,675 15 Türkiye 26,9 16 Yunanistan 26,7 17 Hırvatistan 26,65 18 Danimarka 26,575 19 Çekya 26,4 21 Kıbrıs Rum Kesimi 26,375 21 Norveç 25.000

Puanlama sistemi nasıl oluyor?

Avrupa kupalarındaki ön eleme maçlarında her takım galibiyette bir, beraberlikte 0,5 puan alıyor. Grup aşamasında ise her galibiyette iki, her beraberlikte bir puan veriliyor.

Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar mevcut. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım dörder, gruplardan çıkmayı başaran her takım beşer bonus puan kazanıyor.

Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için birer bonus puan kazanıyor.

Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar dörder, grup ikincileri ikişer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için birer bonus puan daha ekleniyor.

Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine ikişer, grup ikincilerine birer bonus puan veriliyor.

Yine Konferans Ligi'nde yarı final ve final oynayan takımlara birer bonus puan hediye ediliyor.

Toplanan puanlar, söz konusu ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünerek hesaplanıyor.

