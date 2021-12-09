Süper Lig'de beş maçtır galip gelemeyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu puansız tamamlayan Beşiktaş'ta, uzun zamandır beklenen değişiklik yaşandı.

Siyah-beyazlılar, 5-0 kaybedilen Borussia Dortmund maçından iki gün sonra Sergen Yalçın ile yollarını resmen ayırdı.

Ne söylendi?

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Sergen Yalçın ile yollar neden ayrıldı?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da büyük beklentilerle girdi fakat bu beklentiler karşılık bulmadı.

Miralem Pjanic, Alex Teixeira gibi yıldız oyuncuların transferi ile Şampiyonlar Ligi'nde de başarı bekleyen siyah-beyazlılar, umduğunu bulamadı.

15. hafta sonunda Süper Lig'de 21 puanı bulunan Beşiktaş, 9. sırada yer aldı. Beşiktaş; Borussia Dortmund, Sporting CP ve Ajax'ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ise altı maç sonunda puan alamadı.

Kötü gidişatın sebepleri arasında sakatlıkların fazla olması da gösterildi.

Böylelikle son 17 resmî maçta yanlızca üç galibiyet alabilen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

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