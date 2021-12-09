Bayern Münih'in Alman yıldızı Joshua Kimmich yıl sonuna kadar yok

Joshua Kimmich, 2021 yılında Bayern Münih’in oynayacağı tüm maçlarda formasından uzak kalacak.

Alman yıldız; karantina süresinin bitmesine rağmen ciğerlerinde sızlama hissettiğini ve bu nedenle kendisini tam olarak iyi hissetmediğini ifade etti.

Bireysel çalışmalarına başlayan Kimmich, geri dönmek için sabırsızlandığını ve ocak ayında en iyi şekilde sahada olacağını vurguladı.

Ne söylendi?

Bayern Münih’in internet sitesinden yapılan açıklamada Joshua Kimmich şu şekilde konuştu:

"Korona ile ilgili karantinamın sona ermesinden dolayı çok mutluyum. Şu anda sağlık durumum iyi, fakat ciğerlerimde hafif bir sızlama hissediyorum.

“Çalışmalarıma bireysel olarak başladım ve ocak ayında sahalara yeniden dönmek için sabırsızlanıyorum.”

Haberin devamı aşağıda

Joshua Kimmich hangi maçları kaçıracak?

Yıldız oyuncu, Bayern Münih’in cumartesi günü oynayacağı Mainz 05 maçında forma giyemeyecek ve sırasıyla 14 Aralık'taki Stuttgart, 17 Aralık'ta Allianz Arena'daki Wolfsburg maçlarını kaçıracak.

Daha fazlası için:



YORUM | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar neden ayrılmalıydı?