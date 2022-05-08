Türkiye'de 1959 öncesinde kazanılan şampiyonluklar tescil edilirse hangi takımın kaç şampiyonluğu olacak?
Türk futbolunda 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelirken, sarı-lacivertli takım 28 şampiyonluk konusundaki kararlılığını sürdürdü.
Bu konuya ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunan Fenerbahçe henüz cevap alamasa da Türk futbolundaki toplam şampiyonluk sayıları da merak uyandırıyor.
Fenerbahçe'nin başvurusuna göre 1924'ten itibaren geçerli sayılması gereken sezonlar incelendiğinde ilk şampiyonun Harbiye takımı olduğu görülürken, ikinci şampiyonluğun sahibi ise 1927'de düzenlenen ligle Muhafızgücü oldu.
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Bu listeye göre 1924'ten bu yana en fazla şampiyon olan takım 28 kezle Fenerbahçe olurken, Fenerbahçe'yi ezeli rakibi Galatasaray takip etti.
1924'ten bu yana şampiyonluk sayıları
- Fenerbahçe 28
- Galatasaray 23
- Beşiktaş 21
- Trabzonspor 7
- Harbiye 3
- Gençlerbirliği 2
- Başakşehir 1
- Ankara Demirspor 1
- Göztepe 1
- Muhafızgücü 1
- İstanbulspor 1
- Güneş SK 1
- Eskişehir Demirspor 1
- Ankaragücü 1
- Bursaspor 1
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