Fenerbahçe, Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Ülker Stadyumu'nda taraftarıyla bir araya gelerek açık antrenman yaptı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tartışma konusu olan 2010-2011 sezonu şampiyonunun kim olduğu konusunda ise sarı lacivertli ekip rakibine kupayı göstererek cevap verdi.

İlk olarak Beşiktaş maçı öncesi yapılan antrenmana 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası stadyuma getirildi. Kupa, sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Ardından Fenerbahçeli futbolcular, 2010-2011 sezonu kupasını 11 yıl sonra bir kez daha kaldırdı.

Fenerbahçeli futbolcular, 2010-11 şampiyonluk kupasını 11 yıl sonra bir kez daha kaldırdı 🏆 pic.twitter.com/ChAj9O8d20 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetin organizasyonda 5 yıldızlı tshirt giymeleri ise gözlerden kaçmadı. Başkan Ali Koç, gelecek sezon sonrası 5 yıldızlı formalar giyileceğini açıklamıştı.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi divan kurulunda konuştu. Koç, 28 şampiyonluk ve kupa konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Biz TFF'ye her türlü belgeyi evrağı verdik. Yurt içi yurt dışı örnekler... Sanmayın ki sadece kamuoyunda bu konuyu gündeme getirdiğimizde bu işle uğraşıyoruz. Size hikayeyi tersten bile okuyabilirler o kadar çalışmışlar. Gelin, herkesi dinleyin. Acelesi yok, yıllardır bekleyen bir konu. En sağlıklısına varalım.

"428 gün oldu. Sonuna kadar haklı olduğumuz bir konuda yıllardır arayış içindeyiz. Bizim kaybedecek bir günümüz bile yok. Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun da. Efsanelerimizin oynadığı yılları ya kabul edeceksiniz ya da gelecek sene 100. yılımız demeyeceksiniz.

"Şampiyonun kupası nerede olur, müzesinde olur."

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