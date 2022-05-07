Elye Wahi: Avrupa'nın beş büyük ligindeki en iyi genç golcüyle tanışın

2021-22'de Avrupa'nın 'Beş Büyük' liginde en çok gol atan genç kim?

Bu sezon Fransız futboluna özellikle dikkat etmediyseniz, cevaplaması kolay bir soru değil.

Montpellier'de oynayan genç oyuncu, mayıs ayına gelindiğinde on gole ulaştı ve Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

İstatistiklerine daha yakından bakıldığında, 19 yaşındaki gencin er ya da geç yıldız olma potansiyeline sahip olduğu görülüyor.

Wahi, Montpellier tarihinde tek bir sezonda çift hanelere ulaşan en genç oyuncu olmakla kalmadı. Aynı zamanda Ligue 1'de 10 gole ulaşan en genç oyuncu olarak da üçüncü sırada. Sadece Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin arkasında. Henry'nin ise önünde yer alıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Montpellier, genç oyuncu ile Mart 2022'de yeni bir sözleşme yapmak için hızla harekete geçti. Ancak şimdiden Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgilerini belli ettiler.

Paris'in güney banliyölerinde Courcouronnes'de doğan Wahi'nin kulüp futbolunu ilk kez tatması, N'Golo Kante'nin gençlik yıllarında oynadığı kulüp olan Suresnes'te geldi.

Wahi, Hauts-de-Seine merkezli takıma yedi yaşında katıldı ve kısa süre sonra ceza sahasında topla bir cambaz olduğu anlaşıldı.

Eski Suresnes kulüp başkanı Pierre Ville GOAL'e "Yapabilecekleri açısından yaşıtlarından iki veya üç yıl öndeydi" diye açıklıyor. "Onları hızla geride bıraktı.

"Ev sahipliği yaptığımız bir turnuva sırasında, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde [Zinedine] Zidane gibi, gökten dikey olarak düşen topa bir vole attığını gördüm, ama çocuk sadece 11 yaşındaydı!"

Futbol Wahi için her şeydi, ancak zaman zaman eğitimiyle ilgili endişeler oldu. Okuldan hoşlanmıyordu.

Ville, "Bu bir zeka meselesi değildi, ama okul onun için çok zor bir işti," diye hatırlıyor.

"Futbol, aklını meşgul ettiği için her zaman topuyla oynuyordu. Oyunu severdi, özellikle de maç yapmayı."

13 yaşına gelindiğinde, profesyonel akademiler Wahi'nin yeteneğini fark etmeye başlıyordu. O, 13 yaşında tesadüfen, Kante'nin eski takımlarından biri olan Caen'e katılma kararı aldı.

Normandiya'ya taşınma kararının arkasında kız kardeşi ve annesine yakın olmak yatıyordu. Ayrıca Caen, akademisi ile ünlü bir takımdı.

Ancak Wahi, kulübün 15 Yaş Altı takımında oynarken bir sezonda 89 gol atmasına rağmen bu fırsat hiç ortaya çıkmadı.

Bunun yerine, Caen'i futbol dışı nedenlerle terk etti ve 2018 yazında Paris'in eteklerine kulübü olmadan geri döndü.

O sırada İngiltere'den bazı teklifler aldı, ancak La Paillade ile benzer bir rol üstlenen eski Caen akademi direktörü Francis de Taddeo ile yeniden bir araya geleceği Montpellier'i seçti.

France Bleu'ya konuşan De Taddeo, "Bir sonraki adımda ne yapacağını yalnızca kendisinin bildiği bir dizi top sürme becerisine sahip, güçlü, atletik ve hızlı bir oyuncu." dedi. Aralık 2020'de Metz'e karşı ilk üst düzey maçına çıktı.

İkinci Ligue 1 maçına bir ay sonra Monaco'ya karşı çıktı ve Wahi bunu bir golle süsledi. Böylece Montpellier tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.

Teknik direktör Michel Der Zakarian tarafından büyük ölçüde yedek olarak kullanıldığından, sezon bitmeden iki maç daha yaptı.

Bu rol, 2021 yazında Der Zakarian'ın yerini alan Olivier Dall'Oglio'nun görev süresinin ilk aylarında da devam etti. Sezonun ilk dört ayında sadece bir kez gol attıktan sonra, Wahi Aralık ayından bu yana patlama yaptı ve düzenli olarak oynamaya başladı.

Bugüne kadarki Ligue 1 kariyerinde, 177 dakikada bir gol ortalaması ile oynuyor. Onun yaşında, bu kadar yüksek bir oranı yakalayacak çok az oyuncu var.

Saha dışında Wahi, Montpellier takımına iyi bir şekilde entegre oldu ve Magic System tarafından 'Premier Gaou' versiyonunu seslendirdikten sonra kadrodaki en iyi şarkıcı seçildi

Yakın bir arkadaşı GOAL'e "Elye müzik konusunda tutkulu" diyor. "Konserlere gitmeyi sever ve hatta kendisi bile oldukça iyi şarkı söyler.

"Başarılı olmayı ve bunu bir kariyer yapmayı hiç düşünmeden, bazen şarkı söylemek için stüdyoya gidiyor. Bu, onun hobisi."

Saha dışındaki ilgilerine rağmen, Wahi için şu anda en önemli şey, futbol sahasında müzik yapmaya devam etmek ve anavatanında bir çıkış yakalamak.

Eğer bunu yapabilirse, dünyanın geri kalanı çok yakında onun adını öğrenecek.

Dünyanın en iyi genç oyuncuları hakkında daha fazla bilgi için Twitter, Instagram ve TikTok'ta NXGN'i takip edin.