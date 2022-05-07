Geçen hafta 4-0'lık Espanyol galibiyetiyle bitime dört maç kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, La Liga kupasını tarihinde 35. kez kaldırmıştı.

Real Madrid şampiyon unvanıyla ilk maçına deplasmanda, geçen sezon ligi zirvede tamamlayan Atletico Madrid'e karşı çıkacak.

Atletico Madrid cephesi Real Madridli oyuncular sahaya çıkarken alkışlı bir seremoni yapılmayacağını duyurdu.

Şampiyonu alkışlama ritüeli İspanya'da yaygın değil

İngiltere'de geleneksel olarak uygulanan ve askeri törenleri andıran kutlama biçiminde, bir koridor oluşturacak şekilde dizilen rakip takım oyuncuları şampiyonu sahaya çıkarken alkışlıyor.

Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ve Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti bu uygulamanın kendi ülkelerinde yapılmadığını söyledi.

Real Madrid'i şampiyonluk için tebrik eden Simeone, şampiyona saygı duyduklarını, ancak her zaman yanlarında olan taraftarlarına saygısızlık etmemek adına rakibi alkışlamayacaklarını belirtti.

Ancelotti ise Atletico'nun kararını olgun bir tavırla karşıladı:

"Herkes doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapabilir, buna saygı duyuyoruz. Atletico'ya, oyuncularına ve teknik direktörüne saygımız sonsuz. Onlar bizim komşumuz ve dostumuz. Alkışlamayı seçseler de, seçmeseler de bunu sorun etmeyeceğiz."

Süper Lig'de de tartışma konusu oldu

Şampiyon Trabzonspor'un Hatayspor deplasmanında alkışlarla karşılanması gündemin en önemli başlıklarından biriydi.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, alkış fikrinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

"Hak ettiler. Bu da benim önerimdi, isteğimdi. Oyuncularıma da söyledim. Şampiyonluğu alkışlamamız gerekiyor."