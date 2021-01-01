Türkiye'nin rakibi İtalya, 33 kişilik kadroyu açıkladı

Roberto Mancini, 33 kişilik aday kadroyu belirledi.

11 Haziran'da başlayacak olan Euro 2020'de Türkiye ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek olan İtalya, 28 Mayıs'ta San Marino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunu açıkladı.

33 kişilik kadroyu, İtalya Futbol Federasyonu duyurdu.

Kadroda hangi isimler var?

İtalya'nın 33 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint- Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

İtalya için sırada ne var?

Gök Maviler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce 28 Mayıs Cuma günü San Marino ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, Cagliari'deki Sardegna Arena'da oynanacak.

İtalyanlar, Euro 2020'de Türkiye, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek. Turnuvanın ilk günü olan 11 Haziran'da Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

İtalya, Euro 2020'ye nasıl katıldı?

Roberto Mancini'nin ekibi, Euro 2020 elemelerinde J Grubu'nda yer aldı ve oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Gök Maviler; Finlandiya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Ermenistan ve Lihtenştayn'ın yer aldığı grupta tüm maçlarını kazandı.

Grubu 30 puanla birinci sırada tamamlayan İtalya, 10 maçta 37 gol atıp dört gol yedi.

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