ÖZEL | Erdal Hoş: Gervinho, Jaja gibi de olabilir Sturridge gibi de

Trabzonspor camiasını çok yakından tanıyan Gazeteci Erdal Hoş, Gervinho transferini Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirmeyi başardı.

Sezonun tamamlanmasının ardından Trabzponspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Parma'nın kanat oyuncusu Gervinho ile Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile anlaştıklarını açıkladı.

Özellikle 2020-2021 sezonunda genç oyunculara yönelen, eski tarz transferden vazgeçip futbola daha aç oyuncular transfer eden bordo-mavililer, yeni sezonda şampiyonluk hedefi için transfer stratejisini mi değiştiriyor?

TRT Spor yorumcusu Erdal Hoş, Goal Türkiye'ye verdiği demeçte konuya camianın beklentisinden bağımsız bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Trabzonspor camiasını çok yakından tanıyan Erdal Hoş, "Trabzonspor, transfer stratejisini mi değiştiriyor?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Teknik Direktör tercihlerini camia taleplerinden bağımsız düşünemeyiz. Hatırlarsanız Mircea Lucescu, Beşiktaş ile anlaştığında yönetime 'Ne isiyorsunuz, hedef ne?' diye sormuştu ve şampiyonluk beklentisine göre bir transfer politikası izlemişti.

"Trabzonspor'da da ne istendiğini düşünmek lazım. Hatırlarsanız Sergen Yalçın, 'Gençlerle oynarız oynamasına ama altı altı hafta sonra istenilen puan toplanmazsa beni gönderirler' demişti. Türkiye'de şöyle bir problem var; camiaların ne istediği konuşulmuyor."

"Abdullah Avcı, durumu dengelemeye çalışıyor"

Erdol Hoş, Abdullah Avcı'nın bir yandan oyun organizasyonunu geliştirmek, bir yandan genç oyuncuları geliştirmek isterken diğer yandan da şampiyonluk beklentisine göre bir denge kurmak istediğini vurguluyor.

"Trabzonspor şampiyonluk istiyor. Abdullah Avcı da bunu dengelemeye çalışıyor Trabzonspor'un yetiştirici özelliğini kaybetmemesi lazım. Ama sahaya genç oyuncuları atmakla da genç futbolcu kazanılmıyor. Maalesef böyle yanlış bir algı var.

"Bu oran, sekizde üç veya bu değerlere yakın olduğunda daha etkili bir gelişim oluyor. İki - üç sene önceki Trabzonspor buna iyi bir örnek. Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, tarihin en pahalı kadrosunda forma şansı buldu.

"Beşiktaş'ı düşünelim. Aboubakar'ın yerine Umut Nayir oynamış olsaydı veya Ghezzal kiralanmayıp yerine genç bir oyuncu oynasaydı Beşiktaş kazanmış mı olurdu yoksa kaybetmiş mi olurdu? Bu soruyu sormamız gerekiyor."

Gervinho transferi, hangi şartlarda büyük bir kumar haline gelir?

Erdal Hoş, özellikle Gervinho transferinin tek başına değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Bu işlerin bir tane doğrusu yok. Trabzonspor, Gervinho gibi transferler yapıp yanlarına önü açık genç oyuncular koymazsa o zaman kumarın büyüğünü oynamış olur.

"Bu gibi durumlarda risk, yarılanabilirse o zaman başarı gelir diye düşünüyorum.

"Açıkçası Gervinho gibi transferler beni çok heyecanlandıran transferler değil. İki ihtimal var. Etki olarak olumlu anlamda Jaja etkisi yapabilir; olumsuz anlamda da Sturridge etkisi yapablir.

"Bu aradaki farkı belirleyen, hocanın oyuncuya yaklaşımı ve oyuncunun takıma yaklaşımı olacak. Oyuncuyu sadece fiziksel özellikleri, yetenekleri ile değerlendirmek doğru olmaz.

"Uzun süredir şampiyonluk bekleyen bir şehir var. Bazı futbolcular bunu heyecanlı bulur ve ekstra motive olur, bazıları ise baskı altına girer. Oyuncuyu değerlendirirken mental özelliklerini dışarıda bırakamayız."