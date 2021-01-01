Burak Yılmaz'dan takım arkadaşlarına söz: Biz şampiyon olacağız!

Lille'in tecrübeli yıldızı, takımının St. Etienne karşısındaki puan kaybının ardından, takım arkadaşlarının paniğe kapılmasının önüne geçti.

Fransa Ligi'nde bitime iki hafta kala sahasında konuk ettiği St. Etienne ile 0-0 berabere kalan Lille'de bu sezon attığı gollerle takımının şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan Burak Yılmaz, maç sonrasında takım arkadaşlarını motive etti.

Şampiyonluktan emin olan Burak, takım arkadaşlarının endişelenmelerinin de önüne geçti.

St. Etienne ile 0-0 berabere kalan Lille'de Burak Yılmaz takım arkadaşlarını bu sözlerle motive etti.



🗣 "Endişelenmeyin, haftaya biz şampiyon olacağız! Göreceksiniz!"pic.twitter.com/SZURQcByde — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2021

Burak Yılmaz ne dedi?

Saint Etienne maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına yönelen Burak, takım arkadaşlarını rahatlattı:

"Şampiyon olacağız. Merak etmeyin ve endişelenmeyin. Göreceksiniz rakip kim olursa olsun önümüzdeki hafta şampiyon olacağız."

Fransa Ligi'nde son haftaya en yakın takipçisi PSG'nin bir puan önünde lider giren Lille, son hafta deplasmanda 12. sırada yer alan Angers ile karşılaşacak. 23 Mayıs'ta aynı saatte başlayacak bir diğer karşılaşmada ise PSG, deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde forma giydiği 27 maçta attığı 15 gol ile takımının en skorer oyuncusu olan Burak, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği üst düzey futbolla taraflı tarafsız herkesten alkış almıştı.

Euro 2020'de Türkiye'nin en büyük gol umudu olacak olan yıldız futbolcu, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Hollanda maçında hat-trick yapmış ve 4-2 galibiyette başrolü oynamıştı. Bu sezon Cristiano Ronaldo'nun ardından beş büyük ligde en fazla gol atan 35 yaş üstü oyuncu olan Burak, Lille'e sezon başında Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Daha önce Çin'de de top koşturan Burak'ın Beijing Guoan macerası 28 maç sürmüştü.

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