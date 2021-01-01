Manchester City'de mutsuz oyuncularla yollar ayrılıyor

Pep Guardiola, mutsuz oyuncuları takımda tutmanın zor olacağını kabul etti.

Pep Guardiola, bu yaz Manchester City'de bir kadro revizyonu yapılacağını ima etti.

Manchester City, İspanyol menajer altında üçüncü kez Premier Lig şampiyonluğunu elde etti ve Şampiyonlar Ligi zaferiyle sezonu unutulmaz bir şekilde tamamlayabilir.

Daha sonra yeni sezonun planlaması organize edilecek ve rollerinden memnun olmayan oyuncularla görüşmeler yapılacak.

Ne söylendi?

Pep Guardiola, Daily Mail'e yaptığı açıklamada şu yorumu yaptı:

"Takımda durumu kabul eden oyuncular var ve bunu kabul etmeyenler de var.

"Bazen oynamayı kabul etmediklerinde, bunu bir sezon boyunca veya kısa bir süreliğine sürdürebilirsiniz, ancak uzun bir süre için değil. Bu imkânsız.

"Bu pozisyonda değişmek zorundayız. Sezon sonunda göreceğiz. Onlarla konuşacağız ve net olacağız, onlar da net olacaklar ve oyuncular için en iyisine karar vereceğiz."

Gündemdeki oyuncular kimler?

Raheem Sterling ve Aymeric Laporte, bu sezon düşüş yaşayan yüksek profilli oyuncular.

26 yaşındaki stoper Laporte, kulüpteki ilk iki sezonunda muazzamdı ve iki Premier Lig şampiyonluğu ile kazandı. Ancak 2019-20 sezonunnun başında ciddi bir diz sakatlığı yaşadı ve en iyi formunu geri almak için mücadele etti.

John Stones'un yeniden form tutması ve Ruben Dias transferi, Laporte'un yedek kulübesine mahkum kalmasına neden oldu.

Sterling, mevcut sezonda benzer şekilde zor zamanlar geçirdi. Guardiola yönetiminde oyununu yeni zirvelere taşıdığı için önceki üç sezondaki formu çok iyiydi.

İngiliz golcü sezonun ikinci yarısında yedek kulübesine çekildi ve artık ideal bir ilk 11 oyuncusu değil.

Ferran Torres 9 numara mı oynayacak?

Guardiola, Manchester City'nin cuma günü Newcastle karşısında aldığı 4-3'lük galibiyette hat-trick yapan Ferran Torres'in, dokuz numaraya dönüştürülebileceğini söyledi.

Sergio Aguero'nun sezon sonunda ayrılmasıyla, Guardiola'nın net bir santrfor olmadan yeni sezona girmesi bir kumar olabilir.

Daha fazlası için:

ÖZEL | Erdal Hoş: Gervinho, Jaja gibi de olabilir Sturridge gibi de

Fenerbahçe'ye umut vadeden kaleci: Doğan Alemdar

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: Oyunculara bunu nasıl söyleyebilirim?