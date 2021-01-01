Türkiye'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki sezon karşılaşmaların seyircili oynatmayı düşündüklerini açıkladı.

Türkiye'de Covid-19 salgınında son dönemde azalan vaka sayısı, futbolseverlerin de merak ettiği soruyu akıllara getiriyor. Acaba önümüzdeki sezon stadyumlara taraftarlar alınacak mı?

İngiltere, hızlı aşılanma sayesinde Premier Lig'de son iki haftayı taraftarlarına 10 bin kapasite ile açtı. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde 120 milyon doz aşı anlaşması yapıldığı açıklandı. Bu durum, Türkiye'deki futbolu da olumlu etkileyecek gibi görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, azalan vaka sayısı ve aşı ile ilgili gelen iyi haberlerin altını çizerek, önümüzdeki sezon Türkiye'de taraftarların stadyumlara dönebileceğinin müjdesini verdi.

Ne söylendi?

beIN SPORTS'a konuk olan Nihat Özdemir, konu ile ilgili şu yorumu yaptı:

"İnşallah vaka sayılarındaki düşüş devam ederse, ağustos ayının ortasında başlayacak olan ligleri, belli kapasite ile seyircili oynatmak istiyoruz.

"Tabii biz bunu böyle söylüyoruz ama rakamlar sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Her hafta değişebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda alınan her karar, 'şimdilik' alınmış bir karardır.

"Türkiye Futbol Federasyonu bu kararları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile konuşarak alıyor. Bu bakanlıklarla görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde bir karar alarak yolumuza devam ediyoruz.

Hedefimiz, önümüzdeki sezonu maçları seyircili oynatmaktır. Yetki tamamen kulüplerde olacak ve bu şekilde biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak rahat edeceğiz.

"Deplasman tribünü de belirli kapasite ile açık olacak. Ana hedefimiz, maçları düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmak ve kulüplerin tribün geliri elde etmesini sağlamak."

Süper Lig'de önümüzdeki sezon dört takım mı küme düşecek?

Bilindiği gibi Süper Lig'de önümüzdeki sezon 20 takım mücadele edecek. Özdemir, takım sayısının fazla olduğunu söylerken ana hedefi de açıkladı.

"20 takımla bile sıkışık bir sezon olacağı görülüyor. TFF 1. Lig'in de Süper Lig'in de 18 takım olması gerektiğini düşünüyorum. Ana hedefimiz 18 olmalı. Şu anda çalışmalar devam ediyor.

"Her sezon üç takım veya dört takım düşecek ve iki yıl içinde ligleri bu şekilde ayarlamayı düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Maç planlaması yapan arkadaşlar bu çalışmaları devam ettiriyor.

"Kulüplerle de bu konuda görüş alışverişindbe bulunuyoruz."

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