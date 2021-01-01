Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, 11 sene sonra rekor kırdı

Milli oyuncu, 2007-2008 sezonundan sonra Avrupa'nın beş büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Fransa Ligue 1'de Lille, 10 sene aradan sonra şampiyon olarak tarih yazmayı başardı.

Deplasmanda Angers'i David ve Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ligi 83 puanla lider olarak tamamladı. Dış sahada Brest'i 2-0 yenen Paris Saint-Germain ise sezonu 82 puanla ikinci sırada bitirdi.

Bu sezon kaydettiği gollerle takımını sırtlayan Burak Yılmaz, Angers deplasmanını da boş geçmedi ve penaltıdan skoru 2-0'e getiren golü kaydetti.

Burak Yılmaz nasıl rekor kırdı?

Milli oyuncu, Angers maçında attığı golle birlikte bu sezonki gol sayısını 16'ya yükseltti. Tecrübeli santrfor, 2007-2008 sezonundan sonra Avrupa'nın beş büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

2007-2008 sezonunda eski milli oyuncu Nihat Kahveci, İspanya La Liga'da Villarreal forması ile rakip fileleri 18 kez havalandırma başarısı göstermişti. Villarreal o sezonu 77 puanla Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Burak Yılmaz: Anneciğim şampiyon oldum!

Milli santrfor, Angers maçının bitişiyle birlikte takımdaki diğer Türk oyuncular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Üç oyuncu da şampiyonluğu orta alanda Türk bayrakları ile kutlarken, Burak Yılmaz o esnada telefonda annesi ile görüntülü konuştu.

Annesi ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın yanına o esnada hocası Christophe Galtier geldi. Hocasına sarılan Burak, annesine şu sözleri söyledi:

"Anne, bak hocam! Anneciğim şampiyon oldum valla. Çok iyi oldu anne. Öpüyorum."

Burak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte ise şu yorumu yaptı:

"Fransa'da Türk olarak bu sevinci yaşadık. Misyonumuzu biliyorduk ve üzerimize düşeni yaptık. 'Bizim çocuklar' dediniz, dualar ettiniz. Ülkeme selam yolluyorum."

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Kariyerinin son senelerinde Lille'de tarih yazan Burak Yılmaz'ı yeni bir meydan okuma bekliyor. Tecrübeli golcü, 11 Haziran'da başlayacak Euro 2020 için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na oldukça formda dönüyor.

Milli takım kampına şampiyon apoletiyle katılacak olan Burak, Teknik Direktör Şenol Güneş'in büyük turnuvada en büyük gol umudu olacak.

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