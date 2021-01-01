Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun yeni takımını açıkladı

İspanyol menajer, Agüero'nun Lionel Messi ile takım arkadaşı olacağını doğruladı.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero, pazar günü Everton'a karşı 5-0 kazanılan maçta iki gol atarak kulübe duygusal bir şekilde veda etti.

İngiliz kulübün menajeri Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğunu pazar günü açıkladı.

İspanyol menajer, Agüero'nun Katalan devine çok katkı sağlayacağını söyledi ve Arjantinli futbolcunun, Lionel Messi ile aynı takımda oynayacağı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Everton maçının ardından BBC'ye konuşan Pep Guardiola, şu yorumu yaptı:

"Belki bir sırrı açığa çıkarabilirim ama Agüero, Barcelona ile anlaşma yapmaya yakın. Tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi ile birlikte oynayacak.

"Onun hoşuna gideceğinden oldukça eminim. Belki de Barcelona sahada onunla birlikte daha güçlü olacaktır."

Sergio Agüero, Manchester City'den neden ayrılıyor?

Kulübün efsanesi olan Arjantinli golcünün ayrılık kararı doğal olarak herkesi şaşırttı.

Ancak her iki taraf da, Etihad Stadyumu'nda oyun zamanının ileriye doğru ilerlemesinin zor olacağı konusunda hemfikirdi ve bu yaz takım değiştirerek, değerli zamanını daha çok oynayabileceği bir takımda kullanabilir.

Ayrılık oldukça zarifti. Manchester City, Sergio Agüero'nun ayrılığı ile alakalı yaptığı etkinlikler ile takım arkadaşlarının ve taraftarlara ona duygusal bir şekilde veda etme imkânı sundu.

Sergio Agüero, İngiltere Premier Lig'de kalmış olsaydı lig tarihinin en golcü oyuncuları listesinde dördüncü sıradan yukarıya yükselme şansı elde edebilecekti. Fakat bunu seçmedi ve Lionel Messi'nin yanına gitmeyi tercih etti.

Luis Suarez'i gönderdiği için muhtemelen pişman olan Barcelona, şimdi onunla aynı seviyede olan bir başka golcü ile eski gücüne dönmeyi amaçlayacak.

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