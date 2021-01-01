Mehmet Zeki Çelik: Çok zorluklar yaşadım

Şampiyon Lille'in Türk sağ beki, Fransa'daki ilk dönemlerinde yaşadığı zorlu süreci anlattı ve Türk halkına destekleri için teşekkür etti.

Fransa Ligue 1'de Lille ile unutulmaz bir şampiyonluk yaşayan Mehmet Zeki Çelik, bu zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

Lille'e transfer olduğu ilk dönemlerde bazı güçlükler ile baş etmek zorunda kaldığını vurgulayan milli sağ bek, hedefinin hâlâ çok büyük olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

beIN SPORTS'a demeç veren 24 yaşındaki sağ bek, şunları söyledi:

"Uzun zamandır bunun hayaliyle yaşıyorduk. Herkesin dualarını hissettik. Türkiye'de bu kadar takip edildiğimizi bilmek, bizim için çok gurur verici.

"Ülkemizi burada temsil etmek, şampiyon olmak çok güzel. Çok mutluyuz.

"Lille'e ilk gelenlerden biri benim, çok zorluklar yaşadım. Özellikle antrenman ve dil konusunda. Geçen sene, takımın bu kadar iyi olacağını hissetmiştim ama şampiyon olacağımızı düşünmemiştim.

"Bu benim çok mutluluk verici. Alt liglerden buralara gelmek, şampiyon olmak, çok önemli bir şey. Hedefim hâlâ çok büyük."

"Haftada bir kez Burak ağabeyin evindeyiz"

Tecrübeli sağ bek, takımdaki diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile olan ilişkisini de şu sözlerle yorumladı:

"Haftada bir kere Burak ağabeyin evinde buluşuyoruz, yemek yiyoruz. Bazen de Yusuf'a gidiyoruz. Her zaman bir aradaydık. Şampiyonluğu her gün konuşuyorduk.

"Luis Campos yanıma gelip bana Burak ağabeyi sordu. Ben çok iyi bir futbolcu olduğunu söylemiştim, ben demesem de zaten alacaktı. Yusuf'u da danışmışlardı.

"Burak ağabey çok hırslı, takıma ağabeylik yaptı. Ben performansını normal görüyorum. Çok çalışıyor, bunu hak ediyor.

"Fransız taraftarlar bizi çok seviyorlar, Burak ağabeyi zaten görüyorsunuzdur. Burada Türk taraftarlar da var. Onları burada çok mutlu ettik. Herkesten çok güzel mesajlar aldık."

"Yarı final ve finale doğru gideriz"

Zeki Çelik, Euro 2020 hakkında görüşlerini de şu sözlerle aktardı:

"Milli takım için çok umutluyum. Bence üst seviyeye çıkacağız. Yarı final, finale doğru gideriz diye düşünüyorum, inşallah. Umudum o."

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