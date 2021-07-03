ÖZEL | Türkiye'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor! Tribüncüler ne düşünüyor?

Tribünlerin önemli temsilcileri, TFF'nin aldığı kararı değerlendirdi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Samet Çayır @sametcayir

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-22 sezonunda stadyumlar yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağını duyurdu.

Yönetim kurulu toplantısından çıkan bu karar, uzun süredir takımlarını televizyon başından desteklemek zorunda kalan ve buna çok fazla alışkın olmayan tüm futbolseverleri memnun etti.

Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tribünlerinde etkin olan taraftarlar, bu sevindirici haberi Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

"Türkiye'nin en sert deplasmanı"

Teksaslı Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, taraftarların stadyuma dönmesinin Bursaspor'a Süper Lig yolunda ciddi katkı sağlayacağını söylüyor.

"Çok iyi bir karar oldu. Uzun zamandır tribünlerden uzaktaydık. Şimdi maçlar daha keyifli olacak. Futbolun ruhu geri dönüyor diyebiliriz.

"Bizim stadyumun kapasitesi oldukça yüksek. Yaklaşık 20-25 bin kişilik bir kalabalıkla takımımızı destekleyeceğiz. Takımın performansı da olumlu şekilde etkilenecek.

"Türkiye'nin en sert deplasmanının Bursa olduğunu söylemeye gerek bile yok.

"Futbolcular da tribünlerdeki atmosferi çok özledi. İnşallah Bursaspor tribünleri olarak çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz."

"Vodafone Park'a dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Beşiktaş'ın Çarşı grubunun tanınan isimlerinden Emrah Ertutan, Dolmabahçe'de tribün şovuna kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtiyor.

"Koronavirüs hayatımıza girdiği günden itibaren birçok şey değişti. Futbol da bundan nasibini aldı. Maçlar seyircisiz oynandı, taraflar bırakın statlara gitmeyi, yan yana gelip herhangi bir mekânda bile birlikte maç izleyemez oldu.

"Yeni sezonda tribünlere yüzde 50 kapasitede taraftar alınacak. Tahmin ediyorum ki bir koltuk boş bırakılacak şekilde oturulacak. Tribünler, futbolun olmazsa olmazıdır. Zaten maçlar da taraftara oynanır. Bunu, koronavirüs döneminde herkes bir kez daha anlamıştır.

"Biz de Beşiktaş taraftarları olarak stadımıza dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen sezonu herkes gibi seyircisiz oynadık ve sezonu şampiyonlukla kapattık. Bırakın stadyumda maç izlemeyi, şampiyonluğu bile kutlayamadık.

"Şimdi yeni sezonla birlikte tribünlere dönüp, şova kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Eskisi gibi omuz omuza olamayacak belki ama yüzde 50 kapasiteyle de bile olsa, taraftarların tribüne dönecek olması bizleri sevindirdi.

Umarım artık yeni sezonla birlikte hem normale hem de tamamen tribünlere döneriz. Herkes için hayırlı olsun, umarım keyifli bir sezon geçiririz."

"Tribünde oluşacak atmosferle, en büyük şampiyonluk adaylarından biriyiz"

Trabzonspor'un tribün grubu Vira üyelerinden Harun Ümit Koç, konuya daha çok sportif açıdan bakıyor ve iki sezon önceki şampiyonluk yarışını hatırlatıyor.

"Uzun bir sürenin ardından tribünlere dönmek çok sevindirici. Seyircisiz maçlar gerçekten yavan oluyordu. Gönül isterdi ki tam kapasite olsun ancak şu anda mümkün görünmediği için karara saygı duymak zorundayız.

"Mutluyuz. Stadyumda olacağız. Tabii yüzde 50 kapasite olacağı için giremeyenler de olacaktır. Ancak gidenler, gidemeyenlerin yerine de elini taşın altına koyacaktır.

"Trabzon'da taraftarların önemi çok büyük. İki sezon önce Başakşehir ile şampiyonluk yarışındaydık. Son dönem pandemiye denk geldi. Eğer o süreçte taraftarlar olsaydı kesin şampiyon olurduk.

"Tribünde oluşturacağımız atmosferle önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız."

"Geçen sezonki Kadıköy performansı tersine dönecek"

Genç Fenerbahçeliler grubu tribün lideri Yücel Aslan, tribünde her zaman olduğu gibi ellerinden gelen yapacaklarını, bunun karşılığını saha içinde de görmek istediklerini vurguluyor.

"Bu şartlar altında yüzde 50 kapasite ile oynamak normal. Tabii hepimiz tam kapasite açılmasını isterdik ama şartlar maalesef bunu gerektiriyor.

"Zaman içinde tam kapasite olarak da açılacağına inanıyorum. Fenerbahçe'mizi artık yakından izlemek istiyoruz. İnşallah bu süreç sağlıklı bir şekilde işler ve bir daha kapanma olmaz.

"Bu durum Fenerbahçe'yi artı yönde etkler. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarıyla bütünleşen, özdeşleşen bir takım. Biz tribünde olduğumuzda oyuncularda da kazanma arzusu daha yüksek oluyor.

"Geçen sezon iç sahada üst üste alınan yenilgilerin, taraftarların geri dönmesiyle bu kez tam tersine döneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, 12. gücünü yanında hissedecek.

Biz saha dışında zaten her zaman galibiz. Şimdi sıra saha içinde."

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