Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne'den acı itiraf

Manchester City'nin yıldızı, çeyrek finalde sakat sakat oynadı.

Euro 2020'de çeyrek finalde İtalya'ya 2-1 mağlup olan Belçika'da maç öncesi tüm gözler Kevin De Bruyne'deydi.

Sakatlığını henüz tam atlatamayan ve iğneyle oynayan yıldız futbolcuyu ilk 11'de gören Belçikalı taraftarlar deriin bir 'oh' çekti ve karşılaşmaya daha umutlu baktı, fakat yine de işler pek yolunda gitmedi.

İtalya, Nicolo Barella ve Lorenzo Insigne'nin ilk yarıda kaydettiği gollerle Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı fiinale yükseldi. Romelu Lukaku'nun tek golü, Kırmızı Şeytanlar için yeterli olmadı.

De Bruyne ise Allianz Arena'daki mücadelede sonrasında, ayak bileği bağlarındaki yırtıkla oynadığını açıkladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından UEFA.com'a konuşan Manchester City'nin orta sahası, şunları söyledi:

"Kişisel olarak benim için dört ya da beş garip hafta oldu. Ama özellikle sağlık personeline teşekkür etmek istiyorum.

"Bugün oynamam bir mucizeydi çünkü ayak bileğimde kesinlikle hasar vardı. Bağlarımda bir yırtık vardı. Ama bugün ülkem için oynamanın sorumluluğunu hissettim. Ne yazık ki daha fazlasını yapamadım.

Elleriinden geleni yaptıklarını söyleyen De Bruyne, BBC Sport'a ise şu yorumu yaptı:

"Bence maçı kazanmak için her şeyi denedik. Harika bir gol attılar ama yediğimiz ilk gol, bizim hatamız olabilir.

"Topa daha fazla sahiplerdi ve top bize gelmedi, bu utanç verici. Elenmek her zaman bir hayal kırıklığıdır.”

Courtois: İtalya hak etti

Belçika'nın kalecisi Thibaut Courtois ise takımının yenilgisinin ardından BBC Sport'a şunları söyledi:

“Bu çok zor. Ama zor bir maç olacağını biliyorduk."

"İki fırsatımız oldu ama kalecileri iyi bir kurtarış yaptı ve bence ilk golü biraz kolay yedik. Ortaya iki farklı sonuç da çıkabilirdi ama İtalya burada kazanmayı hak etti."

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De Bruyne'nin Portekiz karşısında yaşadığı sakatlık, Almanya'da İtalya'ya karşı gösterdiği performansla daha da kötüleşmiş olabilir.

Euro 2020'nin sona ermesiyle, durumu hakkında daha fazla değerlendirme beklemek için muhtemelen şimdi gözler Manchester City'ye dönecek.

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