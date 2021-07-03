Beşiktaş, 38 yaşındaki orta saha ile bir yıllık sözleşme imzalama kararı aldı.

Beşiktaş'ta herkes gider, o kalır. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki biyonik adam Atiba Hutchinson'dan...

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlıların emektarı, kulüp ile bir yıllığına daha anlaşma sağladı. Bu yaz sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha, 2021-22 sezonunda da Beşiktaş formasını giymeye devam edecek.

Atiba, geçtiğimiz sezon neler yaptı?

38 yaşındaki çalışkan orta saha, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 40 kez siyah-beyazlı formayı giydi. Sergen Yalçın'ın oyun planında sık sık rakip ceza alanına giren Atiba, söz konusu 40 mücadelede rakip fileleri dört kez havalandırmayı başarırken 11 de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 36 kez yeşil sahaya ayak basarken, üç kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Kanadalı orta saha, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda da bir kez mücadele etti.

2013 yılında PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer edilen Atiba, sekiz senelik Beşiktaş kariyerinde siyah-beyazlı formayı 293 kez giydi. 38 yaşındaki oyuncu 293 maçta 23 gol atıp 34 asist yaparken, 26 sarı kart üç kez de kırmızı kart gördü.

Ne söylenmişti?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sona erdikten sonra Atiba Hutchinson'ın sözleşme durumu ile alakalı şu yorumu yapmıştı:

"Atiba ile sözleşme zaten herhalde şöyle yazılmış; 'Canı ne zaman isterse gider, istediği sürece böyle kalır.'

"Atiba canı istediği güne kadar kalır, belki de yarın aday olsa seçimi de kaybederiz, o kadar seviliyor.

İyi karakter, bize çok faydası olur."

Büyük resim

Anlaşılan o ki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaşına rağmen Atiba Hutchinson'dan faydalanmaya devam etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Kanadalı oyuncuyu sık sık rakip ceza alanı içine yollayan ve o bölgede rakiplerine sayısal üstünlük kuran Yalçın, belki de geçtiğimiz sezon kadar süre alamayacak olsa da Atiba'dan aynı şekilde faydalanabilir.

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