Portekizlinin, Fenerbahçe ile 2015-2016 sezonunda elde ettiği bazı istatistikler, sarı-lacivertli taraftarları umutlandıracak cinsten.

İNCELEME HABER | Samet Çayır @sametcayir

Vitor Pereira, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve yakında koltuğa oturacak.

En son 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik direktör, kimine göre yetersiz bulunurken, bir kesim ise o dönemde Pereira'nın haksızlığa uğradığını ve iyi bir hoca olduğunu savunuyor.

Peki Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'deki sezonunda nasıl bir performans sergiledi? Buna ilk olarak, OptaCan verilerine göre puan ortalaması ile bakmaya başlayalım.

En iyi altıncı yabancı hoca

2015-2016 sezonunu Şenol Güneş'in Beşiktaş'ının ardından 74 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, o sezon 2,18 puan ortalaması yakaladı.

Pereira, bu puan ortalaması ile Carlos Alberto Parreira, Christoph Daum, Werner Lorant, Todor Veselinovic, Sebastiao Lazaroni'nin ardından Fenerbahçe'de bir sezonda en yüksek puan ortalamasına sahip altıncı yabancı hoca oldu.

Teknik Direktör G B M Maç Puan ortalaması Carlos Alberto Parreira 26 6 2 34 2,47 Christoph Daum 97 20 19 136 2,29 Werner Lorant 22 6 4 32 2,25 Todor Veselinovic 78 25 14 117 2,21 Sebastiao Lazaroni 13 5 2 20 2,20 Vitor Pereira 22 8 4 34 2,18

Pereira, topa sahip olmayı ne kadar seviyor?

Modern futbolda topa sahip olma ve topu rakibe bırakma tartışmaları son dönemde iyice artmış durumda. Tabii ki ligin favorisi olan takımların topla daha fazla oynamaları oldukça gerekli ve normal olan bir durum.

O sezon Luis Nani, Robin van Persie gibi yıldızları kadrosunda barındıran Fenerbahçe'nin ise topa sahip olma oranının ortalaması %56,2 olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, bu istatistikle ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ayrıca, Pereira döneminde 185,9 ortalama ile rakip yarı sahada en fazla pas yapan üçüncü takım konumunda.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda hangi istatistiklerde liderdi?

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan sarı-lacivertliler, o dönemde siyah-beyazlıların Şenol Güneş yönetiminde oynadığı akışkan hücum futboluna rağmen birçok istatistikte ligde birinci sırada yer aldı.

Vitor Pereira ve ekibi; en az mağlup olan, rakip kaleye en çok şut çeken, en fazla net gol pozisyonuna giren, en yüksek gol beklentisine sahip olan, en az gol yiyen, kalesinde en düşük gol beklentisine sahip olan, kalesini en fazla maçta gole kapatan, kalesinde en az net gol pozisyonu veren, ön tarafta en çok top kapan ve bunu en çok şuta dönüştürebilen takımdı.

İstatistik Fenerbahçe Sıralama Mağlubiyet 4 1 Şut 541 1 Net gol pozisyonu 104 1 Gol beklentisi (xG) 66,59 1 Yediği gol 27 1 Kalesinde gol beklentisi (xGA 25,6 1 Kalesinde isabetli şut 98 1 Kalesinde net gol pozisyonu 31 1 Topu önde kapma 290 1 Şutla biten önde kapma 46 1

Editör yorumu

Vitor Pereira her ne kadar o dönemde Fenerbahçe'yi şampiyon yapamamış olsa da oyun olarak zirvenin çok da uzağında değildi. Özellikle 2015-2016 sezonunun başındaki Monaco maçlarındaki performans hâlâ akıllarda.

Önümüzdeki sezon, muhtemelen o dönemki Beşiktaş gibi ligi domine edebilecek bir takım olmayacak ve yarış, geçtiğimiz sezon olduğu gibi daha yakın geçecek.

Burada kritik olan konu, takım savunmasına önem veren ve hücumcuların defansif katkısını önemseyen Vitor Pereira'nın, Mesut Özil'i nasıl yöneteceği.

Eğer bu ikili bir şekilde birbirini sever ve Pereira, Mesut'un defansif zaaflarını bir şekilde kapatırsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı artabilir.

Bununla birlikte Pereira'nın medya ile ilişkisi de oldukça önemli. Türkiye'de yabancı hocaların, Türk hocalar kadar desteklenmediği apaçık ortada. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un bir basın toplantısında yaşadıklarını hatırlayın.

Bu bağlamda, sözünü hiçbir şekilde sakınmayan Portekizli hocanın karşısında dev bir medya grubu olabilir. Kulüpten, Pereira'ya bu yönde profesyonel destek verilmesi şart gibi duruyor.

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