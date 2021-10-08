Türkiye, Norveç maçıyla yeni bir sayfa açıyor

Ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz'un ilk maçında Haaland ve Sörloth'tan yoksun olan Norveç'i konuk ediyor.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. Haftasında Türkiye, Kadıköy’de Ülker Stadı’nda Norveç’i ağırlıyor.

Tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratan Euro 2020’nin ardından, önce Karadağ beraberliği ardından da 6-1’lik Hollanda yenilgisinden sonra Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Mîlli Takım, Stefan Kuntz ile yeni dönemine başlıyor.

TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych.

Türkiye’nin gruptaki durumu nasıl?

Mart ayında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek gruba sükseli bir giriş yapan ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise Norveç’i İspanya’da oynanan maçta 3-0 mağlup ederek gruba ikide iki ile başladı.

Üçüncü maçında evinde Letonya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, ilk puan kaybını yaşadı ve daha sonra Euro 2020 başladı.

Kötü geçen Euro 2020’nin ardından yeniden Dünya Kupası elemelerine dönen A Mîlli Takım, eylül ayında iç sahada Karadağ ile 2-2 berabere kalarak iki puan kaybetti.

Ardından deplasmanda Cebelitark’ı 3-0 yenen Türkiye, son maçında ise Amsterdam’da Hollanda’ya 6-1 kaybetti.

Bu karşılaşmadan kısa bir süre sonra Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı.

Şenol Güneş’in yerine görevi devralan Stefan Kuntz, Norveç karşısında A Millî Takım ile ilk maçına çıkacak.

Türkiye, G Grubu’nda 11 puan ile 3. sırada yer alıyor.

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