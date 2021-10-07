Tecrübeli golcü, yeni bir sayfa açtıklarını vurguluyor ve Stefan Kuntz için zaman istiyor.

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın santrforu Burak Yılmaz, cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Norveç maçı öncesinde Stefan Kuntz ile birlikte düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Euro 2020 ve sonrasındaki başarısızlığı sadece eski hocaları Şenol Güneş'e yüklememeleri gerektiğini vurgulayan Lille'in santrforu, Stefan Kuntz'un kısa süredeki ufak dokunuşlarını herkesin fark edeceğini iddia etti.

Ne söylendi?

Norveç karşılaşmasının önemini vurgulayan Burak Yılmaz, şu yorumu yaptı:

"Çok kritik bir maç oynayacağız. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Kazanıp ikinci olmamız lazım. İlk maç nasıl geçti, bunları konuşmaya gerek yok. Geçmişteki maçlarla ilgili analizlerimizi yaptık.

"Yarın kazanamazsak da şansımız devam edecektir ama mutlaka kırılma olacaktır. Taraftarımız biletleri tüketti, yarın bir bütün olup Norveç'i yeneceğimizi düşünüyorum.

"Puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir maç. Elemelere çok iyi başladık ama devamında kötü gitti. Her şeyi bir kenara bırakıp galibiyete konsantre olmuş bir takım var.

"Yeni hava, yeni hoca, yeni ortam mevcut. Biz de sizinle birlikte yeni hocaya yardımcı olmalıyız. Gerekli çalışmaları yaptık ve maç saatini beklemeye başladık.

"Norveç'in eksikleri var ama bu seviyelerde eksiğin çok hissedileceğini düşünmüyorum."

Burak Yılmaz, kadroya nasıl bakıyor?

Millî takımın kadrosunu değerlendiren tecrübeli golcü, genç oyunculara tavsiyede bulunmasına gerek olmadığının altını çizdi.

"Arkadaşlarımız çok genç ama aynı zamanda da çok tecrübeliler. Üst düzey takımlarda oynuyorlar. Onların öğüte ve desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum.

"Futbolda ağabeylik konusuna inanmıyorum. Sahada her şey eşit. Onlardan kilometre olarak daha fazla olduğum için konuşuyorum. Onlar da benimle konuşuyorlar.

"Yarınki maçtan önce her şey ortada, kazanıp ikinci olmak istiyoruz. Her şey yolunda, gerekli konuşmaları yaptık."

Burak Yılmaz'ın Kuntz'dan beklentisi ne?

A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Lille'in yıldızı, şu yorumu yaptı:

"Hocamızla üç gündür beraberiz. Saha içinde radikal değişiklik yapmasını beklemememiz lazım ama takım üzerinde küçük dokunuşları olacaktır ve bunu siz de fark edeceksiniz.

"Buraya uzun süreli bir anlaşma ve ideallerle geldi. Ona zaman tanımamız gerekiyor. Yarın küçük dokunuşlarla etkisini gösterecektir.

"Geçmişi gerçekten konuşmak istemiyorum. Konuşulacak çok şey var ama şu anda konuşmak istemiyorum. Sorumluluğu en tepedekiler alır ama her şeyi hocaya yüklememek lazım. Oyuncuların da alması gereken sorumluluklar var. Şu anda yarınki maç ve sonrası önemli."

Burak Yılmaz, takım üzerindeki baskının oyuncuları pozitif etkileyeceğine inandığını da vurguladı.

"Futbolcuların üzerinde baskı olmalı. Baskı, oyuncuyu ayakta ve diri tutan bir şeydir. Takım olarak rahatız, biraz internetten uzak durmaya çalışıyoruz. Takım üzerinde baskı yok ama baskı olmalı. Ben böyle düşünüyorum."

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