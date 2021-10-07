A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur

Alman hoca, Türk medyasının soruları karşısında kendinden emin bir görüntü çizdi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni bir sayfa açmanın avantajlarının olabileceğini vurgulayan Alman teknik direktör, aynı zamanda baskı altında olmanın kendisini rahatsız etmediğini ve bunun da pozitif yönlerinin var olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

Öncelikle millî takımı genel bir şekilde değerlendiren Kuntz, şunları söyledi:

"Millî Takımı'ın bazı maçlarını izedim. Birçok stadyumu ziyaret ettim. Avrupa'daki oyıncularımızı da izledim. Oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek için onlarla bir ilişki kurmam gerekiyor.

"Millî Takım'a uygun olan bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum. Norveç maçı taktiğini oyunculara, 'Bu şekilde oynayabilir misiniz?' diye sordum.

"Geçmişi kapattık. Yeni bir sayfa açmak, oyuncuların yapabileceklerini göstermek için bir fırsattır. Kısa bir süremiz var ama futbolcuların özgüvenini geri kazanması için küçük değişiklikler yaptık.

"Benim için yedek oyuncu, oynayan oyuncudan yüzde 1 bile daha önemsiz değildir. Yedek oyuncular eğer yüzde 100 orada değilse o zaman hazır değilizdir."

Kuntz, nasıl bir atmosfer bekliyor?

Maç atmosferi hakkında da sorulan soruyu yanıtlayan Kuntz, şu yorumu yaptı:

"Belirli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu, yaşayacağınız sevincin bir beklentisi gibi bir şey.

"Çünkü son saatlere yaklaştığınızda artık kendinizi bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz.

"Yeni bir ülkenin millî takımı için kenarda olacağım ve başarılı olmak için çalışacağım. Bu da bir heyecan yaratıyor. Ama benim yapmam gereken, işime odaklanmam."

Kuntz, oyuncu tercihini neye göre yaptı?

Millî takıma çağrılan oyuncuların hangi değerlendirmeler üzerine davet aldığının sorulması üzerine Alman hoca, şunları söyledi:

"Oyuncular hakkında kendi gözlemlerim var. Son maçlarını izledim ve orada tecrübeli ve genç oyuncular arasında bir denge kurmaya çalıştım. Böyle bir karışımın başarıyı getireceğini düşündüm.

"Bir tarafta deneyim var diğer tarafta korkusuzluk. Bu kombinasyonu bir araya getirmek istedim ve oyun felsefemize göre de bir kadro oluşturdum.

"Bu kadroda bulunmak, bundan sonra her zaman millî takımda olmanın garanisi değil. Şu anda kadroya giremeyenler de daha sonra giremeyecek diye bir şey yok."

Norveç'in eksik olması neleri değiştirir?

Norveçli gazetecinin, başta Erling Haaland ve Alexander Sörloth olmak üzere takımdaki birçok eksik olmasını hatırlatması üzerine Kuntz, şu yorumu yaptı:

"Türkiye'nin Norveç'i, deplasmandaki maçta yendiğini biliyorum. Dolayısıyla bazı futbolcuların olmaması bir dezavantaj olmak zorunda değil. Norveç'in kalitesinde çok fazla düşüş olacağını düşünmüyorum.

"Zaten geçmişe çok takılmıyorum. Neler olduğunu bilmiyorum."

Kuntz, kaleci tartışmalarına hangi açıdan yaklaşıyor?

Bir gazetecinin, Türkiye'de gündemden düşmeyen ve Altay Bayındır ile Uğurcan Çakır'ın rekabetini sorması üzerine Kuntz, şu yanıtı verdi:

"Kaleci konusunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. İki genç bir deneyimli kaleciden bir denge kurmaya çalıştım. Bugünkü idmanda kalede kimin olacağına karar vereceğiz.

"Takımın sorumluluğu teknik direktördedir. Olumsuz şeyler olacağı konusunda bir kaygım olduğunu söyleyemem.

"Bu konuda taraftarlar da bize yardımcı olabilir. Çünkü Norveç maçından sonra da her şey bitmiş olmayacak. Kazansak da kaybetsek de şansımız olacak. Dolayısıyla ufak da olsa bu şansımızı kovalamalıyız.

Stefan Kuntz, böylesine kritik bir mücadelenin ilk maçına denk gelmesiyle alakalı bir soru karşısında ise özgüvenli bir yanıt verdi.

"Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. O yüzden baskı altında olmakta bir sıkıntı görmüyorum."

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