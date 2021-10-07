Efsanevi oyun serisi FIFA, tarihe mi karışıyor?

Oyunseverlerin gözdesi FIFA, ilerleyen yıllar için önemli bir karar almanın eşiğinde...

EA Sports tarafından geliştirilen oyun serisi FIFA, yıllardır futbolseverlerin ve oyunseverlerin bir numaralı kesişim kümesi olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan FIFA 22, her yıl olduğu gibi büyük bir etki yaratmayı başardı.

Ancak şirket, ilerleyen süreçte başarılı oyun serisini ilgilendiren kritik bir karar alabileceklerinin sinyallerini verdi. FIFA, ilerleyen dönemde farklı bir isimle oyunseverlerin karşısına çıkabilir.

Neler söylendi?

EA Sports yöneticisi Cam Weber, şirketin resmî internet sitesine yaptığı açıklamalarda futbol oyununun ismini değiştirmeyi düşündüklerini, dolayısıyla FIFA ile yaptıkları anlaşmayı gözden geçirdiklerini belirtti.

EA Sports'un sevilen oyunu, 1993 yılından beri FIFA ismiyle piyasaya sürülüyordu.

Ayrıca bu olası değişikliğin, oyun içi lisans anlaşmalarını etkilemeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz dönemde bir diğer futbol oyunu Pro Evolution Soccer da isim değişikliğine gidip eFootball adıyla çıkış gerçekleştirmişti.

FIFA 22'nin en iyi oyuncuları

Lionel Messi, oyun içindeki 93 reytingiyle FIFA 22'nin en yüksek reytinge sahip oyuncusu olmuştu. Arjantinli yıldızı, 92 reytingle Robert Lewandowski ve 91 reytingle Cristiano Ronaldo takip etmişti.

Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, 82 reytingiyle Süper Lig'in en iyi oyuncusu olmuştu.

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