Tuchel Chelsea'nin tek ihtiyacını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu gözünü Premier Lig şampiyonluğuna dikti.

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Londra ekibinin kadrosuna katmaya hazırlandığı Romelu Lukaku'nun aradıkları profilde bir golcü olduğunu söyledi. Sky Sports'a konuşan Alman çalıştırıcı, Belçikalı yıldızdan övgüyle bahsederken, onu takımında görmek istediğini ise saklamadı ve bu transferde son noktanın yakın olduğunu ortaya koydu.

Tuchel ne söyledi?

Lukaku'nun oyun tarzının hücumda yaşadıkları problemleri çözebileceğini belirten başarılı çalıştırıcı, bu transferi gerçekleştirebilmek için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi:

"Lukaku topu tutmayı ve boşluklar yaratmayı seviyor. O sırtı rakibin kalesine dönük oynamayı seven türden bir oyuncu ve bu şu an bizim kadromuzda olmayan ve aradığımız bir profil. Eğer mümkün olursa onu aramıza katmaya çalışacağız. İsimler hakkında konuşmak doğru değil çünkü henüz kimseyle anlaşmadık ayrıca başka takımların oyuncularıyla ilgili konuşmamamız gerekiyor"

Inter'i zirveye taşımıştı

Geçtiğimiz sezon Antonio Conte yönetiminde harika bir sezon geçiren Inter'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü oynayan 28 yaşındaki golcü Serie A'da sezonu 36 maçta 24 gol ve 11 asistle tamamlamıştı. İtalya'daki iki sezonunda da bütün kulvarlarda 30 gol barajının üzerine çıkan Lukaku, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

2011'de Anderlecht'ten transfer olduğu Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan ve Everton'a önce kiralık, ardından da bonservisiyle gönderilen Lukaku, Premier Lig'de oynadığı sekiz sezonda 113 gole imza atmıştı. EURO 2020'de de etkili bir görüntü çizen Lukaku, beş maçta attığı dört gole rağmen takımının hedefe ulaşmasını sağlayamamıştı.

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