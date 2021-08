Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerine 20 milyonluk kesinti

Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirin bir bölümü tazminat ödemesine gidecek.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle ortaya çıkan 20 milyon 12 bin lira tutarındaki alacağın Şampiyonlar Ligi gelirlerinden kesileceği belirtildi.

Haziran 2019'da Abdullah Avcı ile üç yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, ligde gösterilen kötü performans nedeniyle Ocak 2020'de tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Avcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 18 Süper Lig maçında sadece dokuz galibiyet sevinci yaşayabildi.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 18 maç sonunda 30 puanla yedinci sırada yer alıyordu. Sezona Sergen Yalçın ile devam eden siyah beyazlılar büyük bir çıkış yakalayarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmış, ligi şampiyon Başakşehir'in yedi puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

Konu Uyuşmazlık Kurulu'na taşınmıştı

Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon lira garanti ücret alan Avcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma olmadan tek taraflı feshedilmişti.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın Avcı'ya 17 milyon 300 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Siyah beyazlı kulüp kararı Tahkim Kurulu'na götürse de, buraya yapılan başvurudan olumsuz sonuç alınmıştı.

Aradan geçen sürede faiz ve yargı giderlerinin de eklenmesiyle ödenecek miktar 20 milyon 12 bin liraya yükseldi.

Taraftardan Avcı'ya tepki

Beşiktaş'ın taraftar gruplarından 'Çarşı', 'Servet Avcı'sı' başlıklı bir açıklama yayınlayarak hem deneyimli teknik adama, hem de kulübün eski başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi.

"Kulübümüz, Fikret Orman ve yönetiminin ihanet minvalinde yaptığı sözleşmenin bedeli olan yaklaşık 20 milyon lirayı Abdullah Avcı'ya ödedi."

Avcı'nın Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda aldığı başarısız sonuçlara vurgu yapılan açıklama şu satırlarla devam etti:

"Uyandığında başucunda gördüğü Beşiktaş armasını en kötü temsil eden hoca oldu. Tüm bu rezaletlere rağmen görevi bırakma erdemine sahip olamadığı için kovuldu."

"15 yıldır 'şampiyonluğa oynamak', 'etikten' bahsetmek ve güncel futbol terimlerini maç önü / maç sonu röportajlarında kullanmak dışında hiçbir başarısı bulunmayan Avcı'ya afiyet dileriz."

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Grup aşamasına katılan her takım, henüz maça dahi çıkmadan 15 milyon 250 bin euro'yu (155 milyon lira) kasasına koyacak. Bu miktara grupta kazanılan her maç için 2,7 milyon euro (27,5 milyon lira), her beraberlik için ise 900 bin euro (9,1 milyon lira) eklenecek.

KAP açıklaması

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."

