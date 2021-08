Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan taraftara: Kapat çeneni!

Portekizli hoca, maç esnasında çılgına döndü.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son karşılaşmasını deplasmanda Giresunsppor ile oynadı.

Fakat maçın skorundan çok, Vitor Pereira'nın tribündeki bir taraftar ile yaşadığı diyalog gündeme damga vurdu.

Söz konusu tartışma, video olarak sosyal medyaya kısa sürede düştü.

Neler yaşandı?

Karşılaşma oynandığı esnada tribünden bir taraftar Vitor Pereira'ya seslenerek, "Four four two!" diye bağırdı ve tecrübeli hocanın 4-4-2 oynatmasını istedi.

Bir süre bunu duymazdan gelen Portekizli teknik direktör, daha sonra dayanamadı ve arkasına dönüp öfkeli bir şekilde cevap verdi.

Pereira, "4-4-2!" diye haykıran taraftara, "Kapat çeneni!" diye bağırdı.

Giresunspor - Fenerbahçe maçına dair

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Vitor Pereira'nın öğrencileri, 22. dakikada Attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 43'te Serdar Dursun ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Giresunspor, 60. dakikada yeni transferi Joey Pelupessy'nin golüyle farkı bire indirdi.

Maçın skorunu belirleyen ise, oyuna 65. dakikada Serdar Dursun'un yerine giren Enner Valencia oldu.

Ekvadorlu golcü, Szalai'nin şık pasında topu kontrol etti ve ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase ile fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar akşamı 21.45'te deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

22 Ağustos'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, 29 Ağustos'ta ise Altay deplasmanında mücadele edecek.

